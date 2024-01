PADA CENA TOVNIH BIKOVA I PRASADI: Razlike po gradovima i do 200 dinara, a evo za šta treba izdvojiti najviše para

Na stočnoj pijaci u Kraljevu zabeležen je pad cena tovnih bikova simentalske rase telesne mase preko 500 kilograma i krava za klanje. Dominantna cena tovnih bikova iznosila je 330 dinara po kilogramu, dok je za krave za klanje trebalo izdvojiti 250. Protekle nedelje bile su jeftinije krave za klanje u klanicama na području šumadijskog regiona, pošto je dominirala otkupna cena od 250 dinara, navodi se u izveštaju Sistema tržišnih informacija poljoprivrede Srbije.

Rast otkupne cene krava za klanje na 280 dinara po kilogramu evidentiran je u nedelji za nama u klanicama na području podrinjskog regiona. Dominantna otkupna cena teladi iste rase, telesne mase do 160 kilograma, iznosila je 550 dinara za kilogram životinje, u klanicama na području braničevskog regiona.

Poskupele krmače

Obe kategorije prasadi bile su jeftinije u odnosu na prethodni period na stočnoj pijaci u Čačku, pošto je kod grla telesne mase do 15 kilograma dominirao iznos od 500 dinara, dok su se grla telesne mase od 16 do 25 kilograma najčešće mogla pazariti po ceni od 450 dinara za kilogram. Na stočnoj pijaci u Kraljevu došlo je do pada cena prasadi telesne mase od 16 do 25 kg na 470 dinara i tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma na 330 dinara.

Otkupna cena tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma bila je niža u klanicama na području jablaničkog regiona. Dominirao je iznos od 250 dinara za kilogram. Krmače za klanje bile su skuplje u odnosu na poslednju sedmicu decembra na pijaci žive stoke u Kragujevcu, pošto je kupci trebalo da izdvoje 210 dinara za kilogram.

Jeftinija jagnjad u Braničevskom i Podunavskom regionu

Prema izveštaju reportera STIPS-a iz Kragujevca, protekla nedelja bila je karakteristična po rastu cena jagnjadi, dviski i ovaca. Za jagnjad je trebalo izvojiti 550 dinara po kilogramu, dviske 220, a za ovce 190. U klanicama na području podrinjskog regiona evidentiran je rast otkupne cene jagnjadi protekle nedelje. Dominirao je iznos od 540 dinara za kilogram.

Na stočnoj pijaci u Požarevcu evidentiran je pad prodajne cene jagnjadi u odnosu na prethodni period. Dominirao je iznos od 380 dinara. Prethodne sedmice bila je niža otkupna cena šilježadi u klanicama na području podunavskog regiona, pošto je dominirao iznos od 270 dinara po kilogramu.

