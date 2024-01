OVDE JE NAJNIŽA PLATA 3.000 €, A NAJVIŠA IDE I PREKO 24.000 €: Tamo živi čak 90.000 Srba, a većina se bavi OVIM poslovima!

Kanada je poznata kao zemlja koja pruža širok spektar poslovnih mogućnosti, te je velika šansa da tamo dobro i zaradite. Kako ima stabilno ekonomsko okruženje i širok spektar industrija, Kanada nudi veoma visoke plate. Ovakvi uslovi privukli su pažnju ljudi iz svih krajeva sveta, a naročito ljude sa Balkana, koji su u potrazi za boljim životom i uslovima za rad.

Procenjuje se da trenutno u Kanadi živi i radi preko 90.000 ljudi iz Srbije, a većina njih boravi u Torontu i Vankuveru. Srbi u Kanadi obično obavljaju poslove u oblasti građevine, medicine, ali i transporta.

foto: Shutterstock

Od čega zavise plate u Kanadi

Prvi i najvažniji faktor je obrazovanje. Kvalitetno obrazovanje i visokostručne kvalifikacije otvaraju vrata ka bolje plaćenim pozicijama, pružajući radnicima priliku da se istaknu među konkurencijom.

Drugi ključni faktor je iskustvo. Radno iskustvo, posebno ono koje uključuje specijalizovane veštine ili liderstvo, obično dovodi do većih plata. Takođe, industrija u kojoj radite igra značajnu ulogu u određivanju visine plate. Neke industrije, poput tehnologije i zdravstva, često nude više plate zbog visokog nivoa specijalizacije i potražnje za kvalifikovanim radnicima.

foto: Shutterstock

Geografska lokacija je još jedan važan faktor. U urbanim centrima kao što su Toronto i Vankuver, gde su životni troškovi viši, plate su značajno veće kako bi se kompenzovali ti troškovi. Suprotno tome, u manjim gradovima ili ruralnim područjima, gde su životni troškovi niži, plate su skromnije.

Plate doktora i medicinskih radnika u Kanadi

Plate medicinskih radnika u Kanadi nalaze se na vrhu liste najplaćenijih u svetu. Stručnost i znanje se izuzetno vrednuju u ovom sektoru i zato nije retkost da medicinski stručnjaci zarađuju i preko 20.000 evra mesečno.

Najmanju zaradu u oblasti medicine imaju laboranti, tehničari sa 4.300 evra, za njima su nutricionisti sa 4.600, zatim medicinske sestre, čija je bruto plata oko 6.300 evra, a nakon njih su farmaceuti, sa svojih 7.900 evra.

foto: Profimedia

Petocifrene bruto plate imaju zubari, oko 12.100 evra, tu su i dermatolozi, čija zarada iznosi 22.000, pa ortopedi, koji u proseku zarađuju 23.000 evra, a neurolozi 500 evra više, dok najveću platu dobijaju anesteziolozi, što je 24.400 evra.

Plate zanatlija u Kanadi

Većina ljudi koji sa Balkana odu u Kanadu da žive i rade, bave se upravo zanatskim poslovima. U Kanadi su takvi poslovi plaćeni i nekoliko puta više nego na Balkanu.

Stoga, čistači mogu da zarade i do 3.100 evra mesečno, odmah za njima su operatori viljuškara, sa platom od 3.300 evra, dok frizeri zarađuju 3.700 evra, a zidari 100 evra više. S druge strane, pekari mogu da dostignu platu od 4.050 evra, dok vozači autobusa zarađuju 4.300 evra mesečno.

foto: Profimedia

Stolari na kraju meseca završavaju sa oko 5.200 evra, dok su autoelektričari bolji za 100. Automehaničari su na drugom mestu po najboljoj zaradi zanatlija, sa 5.500 evra, dok prvo mesto zauzimaju moleri, koji na kraju meseca zarade 5.800 evra.

Plate ugostitelja u Kanadi

Iako se ugostiteljstvo u Kanadi smatra jednom od niže plaćenih delatnosti, ovaj sektor nudi brojne dodatne pogodnosti. Osim standardne zarade, zaposleni u ugostiteljstvu često imaju priliku da zarade dodatno kroz bakšiš, što može biti značajan deo njihovih ukupnih prihoda. Takođe, uobičajeni su i drugi benefiti, kao što su besplatna hrana ili popusti u objektima za koje rade, kao i razni bonusi za dobre rezultate.

foto: Wavebreak / Profimedia

Plate ugostitelja, u proseku, izgledaju ovako:

Kasir: 2.700 evra

Konobar: 3.300 evra

Hostesa: 3.500 evra

Barmen: 3.600 evra

Kuvar: 3.800 evra

Pica majstor: 4.200 evra

Menadžer restorana: 4.900 evra

Plate u IT industriji

IT sektor je jedan od najdinamičnijih i najbrže rastućih sektora u Kanadi. Plate u IT industriji odražavaju visoku potražnju za stručnjacima u ovom polju, kao i važnost tehnoloških inovacija i digitalizacije u ovoj zemlji. Specijalizacija u određenim oblastima poput razvoja softvera, upravljanja podacima, sajber sigurnosti ili veštačke inteligencije može značajno uticati na visinu zarada. Takođe, iskustvo i veštine radnika u IT sektoru igraju ključnu ulogu u određivanju njegove plate. Stoga, plate u ovoj oblasti kreću se na sledeći način:

foto: Promo

Digitalni marketar: 4.500 evra

Web dizajner: 4.600 evra

Grafički dizajner: 4.800 evra

Web developer: 5400 evra

Programer: 5.700 evra

Webmaster: 5.700 evra

Inženjer softvera: 6.500 evra

IT Security: 6.800 evra

Cene stanova u Kanadi

Kao i u svim drugim zemljama, u Kanadi stan predstavlja najveći mesečni trošak. Cene kirija su izuzetno visoke, a većini radnika sa Balkana kupovina sopstvenog stana je misaona imenica. Koliko će vas koštati stan ako živite u Kanadi, zavisi od mnogo faktora, a pre svega od grada, lokacije, veličine i uređenja stana.

foto: Shutterstock

Kao primer možemo uzeti Toronto, u kom garsonjera u proseku mesečno košta 1.800 evra, a trosoban stan čak 2.800 evra. U drugim, manjim, gradovima cene kirija su niže, ali su istovremeno i plate niže, pa životni standard ostaje isti. Pored cene kirije, treba razmotriti i dodatne troškove, poput komunalija, interneta, televizije i slično.

Ono što ljudi koji žive i rade u Kanadi znaju, jeste da su troškovi života ogromni i minimalne plate gotovo jedva da ih mogu pokriti.

kurir.rs/muskarci.rs

