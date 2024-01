CENE MESA UOČI BOŽIĆA OTIŠLE U NEBO: Kilo prasetine 2.500 dinara, jagnjetina još skuplja! Pečenjare traže još i ovo pod obavezno!

Uoči ovogodišnjeg Božića kilo prasećeg pečenja košta od 1.500 do čak 2.500 dinara, dok je jagnjetina na pojedinim mestima u Beogradu premašila 3.000 dinara.

Božićna trpeza se kod mnogih građana ne može zamisliti bez pečenja, koje je ove godine u pojedinim mestima i duplo skuplje nego lane. I nije samo pečenje poskupelo, već i prasad koja su u nedelji pre Božića prodavali do 270 dinara, dok je cena niža samo za ona koja imaju više od 20 kilograma.

U beogradskim pečenjerama kilogram prasećeg pečenja može se naći od 1.500 do 1.900 dinara. Međutim, prasetina je nešto skuplja u zapadnoj Srbiji gde kilogram košta od 1.700 do čak 2.500 dinara.

U pečenjarama naglašavaju da je rezervacija obavezna i to par dana unapred jer su ogromne gužve oko praznika.

- Cene su visoke jer nema dovoljno prasadi. Cenu uslužnog pečenja diktira težina i kreće se od 2.000 do 3.000 dinara - kažu nam iz jedne beogradske pečenjare.

Što se tiče marketa cena svinjetine kreće se od 750 do 800 dinara po kilogramu, svinjski but bez kostiju iznosi od 790 do 1.200 dinara, svinjska leđa sa kostima od 650 do 800 dinara, svinjska plećka bez kostiju od 780 do 840 dinara dok je svinjski kare bez kostiju od 800 do 880 dinara.

Ljubitelji junećeg mesa u marketima juneći but bez kostiju mogu da pazare od 1.160 do 1.430 dinara, dok je juneća plećka bez kostiju od 1.300 do 1.330 dinara.

Cena jagnjetine u lanicima marketa košta od 1.200 do 1.400 dinara.

