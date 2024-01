ONI ĆE NAĆI POSAO ZA TILI ČAS: 5 profesija za koje nema zime ove godine, plata za neke i do 350.000 dinara

Kriza u kojoj se našao IT sektor neće biti dugog veka, pa će progameri i u 2024. godini moći da nađu posao. Posla će biti i za frizere, prodavce, a ko ume da vozi kamion ili autobus – može da se zaposli odmah.

Tržište rada u godini za nama obeležila je kriza u IT sektoru – smanjen je broj oglasa, a radnici su dobijali otkaze.

Ipak, Miloš Turinski ispred “Infostud poslova” kaže da očekuje da se ova industrija “oporavi”.

Prema rečima sagovornika, IT sektor će se oporaviti do te mere da će poslovi u njemu biti među najtraženijima u 2024. godini.

foto: Shutterstock

Inače, ovo je sektor koji "prati glas" da radnici imaju velike plate, a to pokazuje i poslednje istraživanje sajta Hello World, u kojem se navodi da gotovo svi zaposleni u ovoj industriji, osim tehničke podrške, zarađuju više od 1.000 evra. Recimo, softverski inženjeri zaražuju u proseku od 1.807 do 1.985 evra, a specijalisti za kontrolu kvaliteta od 1.047 do 1.245.

Najbolje "prolaze" softverske arhitekte, koje mogu da zarade i po 5.000 evra mesečno.

Frizera i kuvara manjka, a plate odlične

Potom, tražena će biti i zanimanja koja sve manje privlače maturante koji biraju srednju školu koju če upisati – gotovo svi zanati.

"Tako je bilo i u 2023. godini, ali se ništa nije promenilo, situacija je sve gora, pa će i potražnja biti sve veća". A posla će biti za sve – automehaničare, frizere, pekare, građevinske radnike.

foto: Shutterstock

Inače, automehaničari u Srbiji mesečno mogu da zarade i do 200.000 dinara, a slične plate očekuju i pekare.

Nešto manje od toga, oko 150.000 dinara u proseku zarađuju frizeri.

Takođe, u 2024. godini biće traženi i kuvari, koji u našoj zemlji mogu da zarade od 80.000 dinara do čak 350.000, koliko se neretko nudi šefovima kuhinje.

Za prodavce uvek ima posla

Posla će ove godine, kao i svake unazad, biti za prodavce.

Kako objašnajva Turinski, iz godine u godinu, uvek ima mnoštvo oglasa za prodavce, te ljudi koji se bave ovim poslom ne treba da brinu da li će u godini pred nama moći da se zaposle.

foto: Shutterstock

Plate u ovom sektoru variraju.

Tako zaposleni u malim prodavnicama često rade za minimalac, ali u velikim kompanijama mesečna plata može da bude i 100.000 dinara, što je više od srpskog proseka.

Administrativni radnici takođe lako dolaze do posla

Takođe, uvek ima posla i za administrativne radnike.

Što se tiče plate, postoje firme koje će svojim administrativnim radnicima isplaćivati samo minimalac, ali u ozbiljnijim firmama, može da se zaradi i po 90.000 dinara, pa i više.

Ako znate da vozite kamion ili autobus, posao vas čeka

Za kraj, Turinski ističe da će 2024. godina biti dobra za sve one koji žele da se zaposle kao vozači.

foto: Shutterstock

Najbolje će proći oni koji imaju vozačku dozvolu C ili D kategorije, odnosno oni koji znaju da voze kamion ili autobus.

Što se tiče vozača autobusa, oni koji rade za GSP, posvedočili su ranije za Nova.rs da je posao naporan, a da za to mesečno budu plaćeni oko 80.000 dinara.

Ipak, vozači u privatnim firmama mogu da zarade i po 1.000 evra, a ovih radnika je toliko malo, da se posao nalaze za tili čas.

(Kurir.rs/Nova)