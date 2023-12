ZA DEDA MRAZA ZA NOVU GODINU 9.000 Ovo su zanimanja čije su usluge najtraženije u decembru: Zarade premašuju prosečne plate

"Svi termini u decembru su zakazani još od sredine novembra", ovako za Euronews Srbija opisuju pretprazničnu atmosferu i euforiju brojni saloni lepote u Beogradu. Uveliko se traži i mesto više, a neke od Beograđanka su spremne i da daju više novca kako bi u novogodišnjoj noći izgledale upravo onako kako su zamislile.

Na pitanje šta je najtraženije odgovor je isti: manikir, pedikir, šminka i frizura. Razlika je u tome, objašnjvaju, da li su žene rešile da u Novu godinu uđu sa promenom imidža ili samo dodatno ulepšane.

Jelena Raković iz kozmetičkog salona "Zvezdica" u Zemunu za Euronews Srbija kaže da je njihov salon gotovo pun sa rezervacijama sve do Nove godine. Dodaje da su već u novembru žene zvale kako bi doblile termin za 31. decembar.

Objašnajva da oni cene nisu menjali i jer nisu želeli da iskoriste navalu i da se cena pravljenja frizure kod njih kreće od 1.000 do 2.500 dinara, dok je za šišanje, feniranje i farbanje potrebno izdvojiti od 3.300 do 4.500 dinara. To je, objašnjava, standardna cena u beogradskim salonima nezavisno od praznika.

"Žene koje su znale gde će i šta će, prve su i zvale da zakažu termine. Gužva kreće već od 15. decembra. Kod nas su najtraženije promene. Žene sada hoće da menjaju boju kose, idu iz svetle u tamnu i obrnuto ili rade pramenove. To je nešto što je baš aktuelno, valjda žele promenu za kraj godine", ističe Raković.

Još jedna usluga je u ovom salonu i te kako tražena, a radi se o profesionalnom šminkanju za koje mušterije treba da izdvoje između 3.500 i 4.500 dinara.

"Posebno tog 31. decembra obično žele da odrade sve na jednom mestu. Pa, tako uz frizuru ujedno zakažu i šminku", dodaje ona.

Posla ima i u ostalim beogradskim salonima. Njena kolegnica sa Voždovca Jelena Vukotić Aleksić, vlasnica salona "Salon art room" potvrđuje da je u njenom salonu sve traženo - nokti, frizura i šminka. Kaže da salon radi bez pauze, ali da su odlučili da zbog povećanog obima posla ne povećavaju cene. Osim toga, pravilo je da ne radi 31. decembra i pored toga što su mušterije najviše zainteresovane upravo za taj dan.

"Kod mene su najviše tražene firzure, ali imam i devojke za šminku i nokte. Vidim da su i one preokupirane poslom. Taj 30. decembar mi je u potpunosti rezervisan još od novembra. Žene su krenule sve da rade, od kompletnog 'remonta' do ulepšavanja. Moja tradicija je da na dan dočeka ne radim, želim da budem sa porodicom. To što bih imala dodatnu i veću zraradu me ne privlači. Znam da neki saloni taj 30. i 31. naplaćuju i 50 odsto više od realne cene i nemaju problema da nađu klijentelu za to", rekla je Vukotić Aleksić.

Aleksandra Deretić, vlasnica salona "Zvezdica" pruža usluge pedikira i manikira, te potvrđuje da je teško doći do termina u decembra. Ona takođe kaže da, uprkos potražnji, nije dizala cene, ali da mnogi saloni jesu upravo zbog lokacije na kojoj se nalaze.

"Sve zavisi kakvu reklamu ima taj salon, nije u pitanju kvalitet. Za gel lak se cene kreću od 1.400 do 4.000 dinara. Sve zavisi od drugih faktora, a ne od kvaliteta ili nekih radova na noktima. Inače se 30. i 31. decembar u našem poslu naplaćuju više, ali mi nismo želeli to da menjamo", kaže ona u izjavi za Euronews Srbija.

Deretić ističe da osim redovnih, svakog decembra otkriva novu klijentelu, odnosno žene koje tada počinju da dolaze na manikir i pedikir.

"Imamo redovne mušterije, ali u decembru rade nokte i oni koji ih ne rade tokom godine. Tako da je potražnja baš velika. Pred Novu godinu mnogo više žena rade nokte", rekla je.

Astrolog Vladimir Vlajić kaže za Euronews Srbija da inače tokom cele godine ima dosta posla, ali da on ne može da se meri sa onom količinom koju dobija svakog decembra. Kako kaže, ljudi imaju potrebu da "zaokruže" godinu koja im je na izmaku, ali i saznaju šta mogu da očekuju u sledećoj.

"Decembar je specifičan i po tome što ja imam klijente koji su naši državljani, ali žive i rade u inostranstvu i sa kojima komuniciram onlajn. Ali, nekako pred praznike oni obično dođu u Srbiju i žele da se vide sa mnom. Tada obično žele i da kroz natalnu kratu zaokruže ovu godinu, da porazgovaramo uživo i vidimo šta ih dalje očekuje. Ljubav je uvek interesantna tema bez obzira na doba godine, ali dodatno dođe do izražaja i kada je zvršavamo", kaže Vlajić, koji dodaje da je čak i veća potražnja kada su u pitanju medijska gostovanja.

"Stalno imamo neka gostovanja, zovu nas u brojne emisije i pišemo tekstove sa astro-savetima za štampana izdanja novina, ali i veb-portale. Ljude inače u ovo vreme hvata neka nervoza i potreba da se pomere sa određenih pozicija i od nas obično traže ugao i savet kako da to učine. Mislim da nema kolege koji nije pretpran poslom u ovo vreme, ali i u privim mesecima nove godine", dodaje.

Vlajić kaže da su cene u njegovoj branši skočile još početkom godine i da se one nisu promenile ni pred kraj. Zarada je svakako pred kraj veća zbog, kako objašnjava, povećanog obima posla.

"Cene natalnih karata inače koštaju u rasponu od 50 do 100 evra i ljudi koje to zanima okvirno i znaju da toliko treba da izdvoje", rekao je on.

Decembarski sezonski poslovi dobar način za dodatnu zaradu

Neki su čak spremni i da svoj posao prilagode zimskoj sezoni i na taj način sebi obezbede dodatnu zaradu oko praznika. Jedna od njih je i umetnica iz Niša Miljana Stojadinović čiji je primarni posao oslikavanje zidova. Međutim, u razogovoru za Euronews Srbija, ona kaže da je za decembar svoj posao prilagodila datim okolonostima, pa umesto zidova njeno "platno" ovih dana jesu upravo prozori brojnih kafića, lokala i domova.

"U početku sam svojoj sestričini oslivakala prozore pred praznike, ali sada, par godina unazad, počela sam ovim hobijem da se bavim dosta ozbiljnije. Obično se na staklu nađu Sneško Belić, irvasi, pahulje snega, četinari pod snegom i, naravno, neizostavni Deda Mraz. Posla ima od početka novembra do nekog 20. decembra", kaže ona.

Stojadinović navodi da potražnje ima, ali i da na ovaj način može da se zaradi jedna dodatna plata, premda je u pitanju samo dvomesečni period do Nove godine. Njeno iskustvo, ali i kolega pokazalo je da se na ovaj način može zaraditi i preko 500 evra.

"Prošle godine je bilo manje lokala, više su me ljudi zvali za kućne varijante, ali sada se to promenilo. Može da se zaradi i zavisi šta se crta, kao i koliko vam vremena za to treba. Na primer, kada oslikavam neki izlog ili prozore kafića, potrebno mi je i više dana. Tada naplatim okvirno oko 150 evra. Za neke jednostavnije zahteve, a to je obično kućna varijanta, tu mi je često potreban i jedan dan. Ja ovo doslovno doživljavam kao novogodišnji posao", kaže ona.

Najplaćeniji sezonac tokom zime je bez sumnje - Deda Mraz. Miroslav Bronzić iz servisa Dedamraz.org u razgovoru za Euronews Srbija kaže da je ovo posao "za poželeti" - zarada je dobra, a potražnja veća od ponude.

Dovoljno aktivan Deda Mraz tokom decembra može da zaradi i tri puta više od prosečne plate, pa neki od njih i oko hiljadu evra, kaže Bronzić.

"Ako ne zaradi bar toliko, onda i nije baš neki Deda Mraz", dodaje.

Nema sumnje da je decembar udaran mesec, zarada je dobra, ali Bronzić kaže da je za ovu ulogu potrebno višemesečna priprema.

"Što se nas kao profesinalnog servisa tiče, mi od novembra ne stajemo i tako je do 20. decembra, u smislu pisama koje deca pišu. Od 15. decembra kreće stampedo poziva za dolazak Deda Mraza na adresu ili za iznajmljivaje kostima. Mi imamo dovoljno poziva, ali nemamo dovoljno ljudi koji bi se time bavili. Baratamo sa svega nekoliko Deda Mrazova", pojašnjava.

Izlazak na teren u porodični dom po pozivu kreće se od 4.900 dinara, na početku sezone, pa sve do 8.930. Tog 31. decembra, ova usluga košta 9.000 dinara.

"Naravno, manje-više je sve skoro zakazano, pa je pitanje ima li uopšte slobodnih termina", zaključuje Bronzić u razgovoru za Euronews Srbija.

