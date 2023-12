NE OTVARAJTE RERNU DOK PEČETE KOLAČE: Evo koliko će vam račun za struju biti manji ako je isključite 10 minuta pre kraja pečenja

U poslednje vreme, povećana potrošnja električne energije postala je izazov za sve nas. Sve veća pažnja usmerava se ka efikasnijem korišćenju energije, stoga nam neretko stižu i saveti o uštedi struje

Preporuke se obično pojavljuju u medijima, ali pristižu i od nacionalne vlasti i međunarodnih organizacija. Ministarstvo rudarstva i energetike i projekat „Bolja energija“ Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) imaju nekoliko saveta uz koje ćete moći da ostvarite značajne uštede i možda već od sledećeg meseca poboljšate stanje na vašem računu.

Ušteda na toploj vodi

Bojler zadaje najveće glavobolje kada razmišljamo o štednji struje. Međutim, postoji rešenje da se smanje troškovi izazvani grejanjem vode. Preporučuje se njegovo uključivanje po potrebi i podešavanje termostata na njemu do 60 stepeni.

Ušteda na rashladnim i grejnim uređajima

Neizostavan uređaj u kući je i frižider. Najbolje je da ga podesimo na 4 stepena, a zamrzivač na -18, kako bi se postigao optimum u samoj potrošnji. Ono što vam predlažemo je da u toku dana koristite sunčevu energiju za dnevno osvetljenje, a tokom toplijih dana da isključujete grejanje radi većih ušteda energije.

foto: Shutterstock, Ilustracija

Ušteda kod mašina za veš i suđe

Pre korišćenja mašinu za veš ili sudove napunite skroz, jer je energetski efikasnije i doprinosi većim uštedama energije. Takođe, programe na mašinama treba koristiti na nižim temperaturama pranja, jer se time ostvaruje značajna ušteda energije.

Ušteda struje kod pripreme hrane

Žene su svesne koliko električni uredjaji u kuhinji mogu da dovedu do visokih računa za struju. Zato, evo nekoliko načina da se taj iznos smanji. Kuvajte u poklopljenjoj posudi, jer se na taj način štedi i do 20 odsto energije, što podrazumeva da su posude srazmerne grejnoj površini šporeta. U slučaju kada grejemo vodu do stanja ključanja i kada dostignemo željeni efekat, temperaturu na šporetu trebalo bi da smanjjimo na najnižu pri kojoj će voda nastaviti da ključa, a gde ćemo ovom metodom uspeti da uštedimo čak do 60 odsto energije.

S druge strane, ako koristite rernu, ukoliko je isključite deset minuta pre kraja pečenja, možete da uštedite do 20 odsto energije. Što manje je otvarajte, jer se pri svakom otvaranju izgubi bar 20 odsto ostvarene toplote.