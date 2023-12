U OVOJ EVROPSKOJ DRŽAVI KIRIJA SE PLAĆA I DO 2.000 €: Bojana ispričala sve o cenama, a od iznosa hleba vam neće biti dobro!

Norveška spada u jednu od najbogatijih država u Evropi. U poslednje vreme, dosta Srba odlazi upravo tamo da rade i žive. Stoga je Bojana sa TikToka odlučila da podeli svoje iskustvo života u Norveškoj, gde je istakla da cena kirije ide čak i do 2.000 evra.

- To je definitivno najveća stavka, računajte negde oko 1.000 evra. Najbolje je da tako razmišljate, manje ćete se stresirati - započela je ona.

Ističe kako se cene kirija razlikuju od mesta do mesta, te možete da se nađete u gradu u kom će biti od 500 do 700 evra, dok neke dosežu i 2.000 evra.

foto: Shutterstock

- Možete biti te sreće da dobijete neko mesto u Norveškoj gde će kirija biti od 500 do 700 evra, a možda ćete dobiti ono gde će kirija biti slična mojoj, pa ćete je plaćati 1.000 evra i nema šanse da nađete ispod toga, bez obzira na to da li je u pitanju kuća ili stan. A možda ćete dobiti Oslo, pa ćete morati da plaćate između 1.500 i 2.000 evra - nastavlja TikTokerka.

Dotakla se i priče o tome kada je razgovarala sa devojkom koja ju je učila norveški jezik, kojoj je ispričala da je iznajmila potpuno novu kuću, koja je postojala samo četiri meseca, pre nego što se sa suprugom uselila u nju.

- Nova je gradnja, fenomenalna izolacija, što je u Norveškoj mnogo bitno, zbog uštede na grejanju. Tada je bila oduševljena, jer sam našla kuću za 1.000 evra i rekla mi je da bi u Oslu za taj novac mogla da iznajmim neku garsonjeru u podrumu. Vi koji živite u Oslu verovatno znate o čemu pričam - konstatuje Bojana.

Iz tog razloga je bolje da za kiriju računate oko 1.000 evra, što će odstupati u zavisnosti od mesta koje dobijete, ali to je neka optimalna cifra.

- I u Srbiji to tako prihvatite, kao što je u Beogradu kirija 500 evra, u Novom Sadu 300, u nekom manjem mestu, poput Subotice, naći ćete za 150 - nastavila je.

Ono što, pored kirije, ljude najviše zanima, upravo su cene namirnica u prodavnici, što obično izazove i najveće zaprepašćenje.

- Prvi put kad dođete u Norvešku i uđete u prodavnicu, jer ste gladni, vi ćete da doživite šok. Nećete želeti ništa da kupite, ali ćete morati. A to je zato što ćete videti da hleb košta između dva i po i pet evra. Ja kupujem baš taj od pet, jer on jedini podseća na onaj naš balkanski - ističe ona i nastavlja da objašnjava kako se u prodavnicama salame prodaju na već upakovane kolutiće, za koje je cena nerealna.

foto: Shutterstock

- Ono što mi je najstrašnije, to je kada uđete u prodavnicu i šest kolutova salame platite tri evra. Ne preterujem, zaista je tako. Oni nemaju opciju da naručite 200 grama i da vam to neko iseče, nego je sve već gotovo, zapakovano i isečeno, što može biti šest ili deset kolutova salame, ali su im cene takve, od tri do pet evra. Doručak će vas izaći kao da ste otputovali negde i otišli da jedete u restoran - zaključuje Bojana.

U komentarima na ovu objavu ljudi su bili podeljeni. Pojedini su bili saglasni da je preskupo, poput: ,,I sendvič je luksuz u Norveškoj'' i ,,Platio sam sok i picu u pekari 20 evra'', dok su drugi bili kritički nastrojeni prema TikTokerki, sa komentarima nalik: ,,Zamesi hleb sama'', ,,Svi kukate, a niko se ne vraća u Srbiju'', ,,Niko ne priča da su tamo plate 5.000 evra'' i slično.

kurir.rs/TikTok/Prenela: T. B.

