"CENE HRANE ĆE SE TEŠKO VRATITI NA STARO" Analiza SKOROG PADA INFLACIJE "Vuka s Vol strita": Ovo je čudna stvar kod EKONOMIJE

Federalne rezerve najavile su očekivani pad kamatnih stopa u narednim kvartalima, ali Evropska centralna banka tvrdi da nema nikakvih nagoveštaja za slične korake.

Naprotiv, ta banka smatra da će inflacija uskoro pasti, ali da će pritisci na cene i dalje ostati jaki, prvenstveno zbog snažnog rasta troškova rada.

Gost u studiju Kurira Vladimir Đukanović, poznat i kao srpski vuk s Vol strita, dao je neke uvide na tu temu za gledaoce Kurir TV.

- Amerikanci su obuzdali inflaciju prvi, pa su i došli do toga da imaju neke izglede da spuste kamatne stope. Ja ne vidim da će se to desiti u prvom kvartalu ove godine, možda eventualno u drugom. Ovoj Evropskoj Uniji nema govora o tome, zato što je inflacija i dalje na nekom spustila se značajno, ali ni dalje ispod... I dalje nije to zadovoljavajuće. ...od 2% - rekao je.

Kada se ekonomija "pregreje", kako kaže Đukanović, onda u jednom trenutku i stane.

- Zato što ne možeš da završiš poslove koje si počeo. To je ta čudna stvar oko ekonomije. Uvek ti je potreban balans. Nije ti potrebno uvek nešto da skače i da divlja. Tako da ove cene koje smo videli u poslednjim godinama i podizanja, koje su značajno skočile, neće se one vraćati. Verovatno, cene energenata teško da će se vraćati. Cene hrane teško da će se vraćati - upozorio je i nastavio:

One će ostati na tom nivou. Samo je pitanje da li će ići dalje ili ne.

Uputio je na još jedan "pregoreli" segment nekgretnine:

- Već sada postoje indikacije da su cene pale u ovom decembru odnosno na prošli decembar.

U tom sektoru koji je izuzetno bitan za Srbiju čeka se pad cena, zato što imamo isto tako gomilu stanova koje će doći na tržište. Tako da baš taj moment o neizvesnosti tera ljude da ne povlače novac, nego da laganije pristanu tome i da čekaju neka druga vremena.

Zatim, prokomentarisao je i promene oko cene goriva.

- Gorivo je u jednom trenutku skočilo na izuzetno visok nivo zbog ovog rata u Ukrajini, ali i dalje je cena nafte blizu 80 dolara, a jutros mislimo nešto oko 79 dolara po barelu, i to je u odnosu na tradicionalnu cenu dosta visok nivo. I teško da će se taj nivo nafte, cene nafte, smanjiti, zato što je OPEC plus, jednostavno, Rusija, Saudijska Arabija, i te zemlje su sele i dogovorili se da će držati visoku cenu nafte.... - ispričao je Đukanović.

