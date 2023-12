UPISALA FAKULTET, RODITELJI PLAĆAJU, IZDRŽAVAJU A ona neće da uči! Otac uzeo papir i olovku, pa ovako rešio da je nauči pameti

Jedan bračni par, ujedno i roditelji studentkinje, rešili su da je nauče pameti pošto neće da uči!

Upisala je fakultet, roditelji joj ga plaćaju i plus je izdržavaju, ali devojka jednostavno neće da zagreje stolicu. Jel tako?

E, pa kad je već tako, otac je seo, uzeo papir i olovku i počeo da sabira i sve to snimio za Tik Tok. Njegova odluka izazvala je veliku raspravu i oprečne komentare, ali on je bio uporan jer smatra da je pronašao rešenje kako da je trgne i nauči pameti.

Naime, Erika i Kodi iz Teksasa sada 19-godišnjoj ćerki naplaćuju stanarinu u rođenoj kući i to 200 dolara mesečno pošto slabo uči.

Majka kao i svaka majka bila je protiv jer je smatrala da je reč o surovoj odluci ali otac nije hteo ni da čuje.

On je to pitanje postavio i javno pa je počeo da pravi spisak - ako hoće da jede iz našeg frižidera 300 dolara mesečno, ako hoće sama da kupuje svoju hranu to će da je dođe 200...

On je kazao i da je 200-300 dolara smešna cena za život mesečno ako nećeš da učiš. On je rešio i da joj naplaćuje stanarinu na šta je ona na kraju pristala.

- Mislim da joj je ovo dobra škola za život uopšte, kazala je njena majka.

Roditelji su upitali druge roditelje šta misle a komentati su bili raznorazni....

- Vi ste odlučili da imate dete. Gde da ode ako ne u roditeljsku kuću?

- Majka me terala da plaćam 500 dolara mesečno da živim s njom, a to je bilo pre 20 godina...

Šta vi kažete? Svoje utiske možete ostaviti u komentarima...

