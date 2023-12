"ZADUŽENJE JE VANREDNO STANJE, NEMOJTE BITI U DUGU KAO DA JE TO NORMALNO" Stručnjak otkrio: Banke vam naplate nemar prema novcu

Pre nekoliko dana pojedini mediji objavili su vest da Narodna banka Srbije preuzima Kreditni biro.

Na ovu informaciju reagovano je iz Narodne banke saopštenjem u kome se, između ostalog navodi, da ćе javnost biti blagovrеmеno obavеštеna ako i kada do rеalizacijе ovakvog projеkta dođе.

Ako do toga dođe, šta će to značiti za građane, odgonetnuo je gost "Pulsa Srbije" Dušan Uzelac, sa portala Kamatica.

Prvo se osvrnuo na euribor, kao i to koliko je praćenje njega važno za odluke Narodne banke.

- Imamo situaciju da je euribor faktički isključen iz računice narednih godinu dana. Do kraja 2024. godine, odlukon NBS izbačen je iz računice za potrebe korisnika stambenog kredita. To je prosto cena novca, euribor je cena novca na berzi koja se svakodnevno koriguje, prati i ažurira na osnovu tržišne situacije. To je kao kada bi na berzi imali kukuruz ili pšenicu, tako i novac, sve ima svoju cenu. Cena novca se izražava u procentima, a ne u iznosima valute. Trenutno je cena euribora oko četiri odsto i tu se nekako zaustavio - započeo je Uzelac, pa nastavio:

- Poskupljenja idu preko noći, a pojeftinjenja uzmu nešto vremena da se vrate. Slična je stvar i sa gorivom, kada pojeftini nafta na globalnom tržištu, sačekamo par meseci da se to reflektuje na cenu goriva na pumpama. Euribor se podiže i sve se to niveliše do stabilnosti. Kada se oseti stabilnost, onda se on polako spušta, da se vrati na neki mirni nivo.

Uzelac je spomenuo i kredite, kao i ljude koji bezazleno troše novac:

- Desila se stagnacija stambenih kredita iz jasnih razloga. Prvo, poskupela je cena novca, taj euribor je skočio, a s druge strane i nekretnine su poskupele. Zaduženje je vanredno stanje, nemojte u dugu biti kao u redovnom stanju. Postoje ljudi koji živi od dozvoljenog minusa, a plata im služi kako bi bili na nuli, to je potpuno pogrešno. Ti ljudi žive mesec dana unapred, kada bi to korigovali i trošili svoje novce, onda bi bili ispred tih problema, a banke su tu uvek da vam prodaju vaš nemar, da vam kažu nemojte da marite za novcem, mi smo tu da vam prodamo instant rešenje.

