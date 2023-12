SRBIN PLOMBU U AMERICI PLATIO KAO POLOVAN AUTO: "Za te pare si mogao da dodeš u Srbiju, završiš šta treba i još vidiš rodbinu"

Sve više stranaca, ali i naših gastarbajtera koristi svoje godišnje odmore kako bi u Srbiji obavili stomatološke i estetske intervencije i na taj način uštedeli i po nekoliko hiljada evra.

Da su stomatološke usluge paprene van Srbije, svedoči i jedna objava na društvenoj mreži, gde je muškarac podelio svoje iskustvo sa zubarima u Minesoti.

"Ispala mi plomba platio sam zubara u Minesoti 1.956 dolara. Hiljadu devet stotina i pedeset šest dolara! To mi je zato što sam zezao gastarbajtere koji čim dođu na odmor idu kod zubara. Sledeći put kada budem dolazio u Srbiju prvo idem kod zubara pa kući. Ne moram ništa jesti 2 sata", napisao je o na društvenoj mreži X.

Da je papreno prošao potvrdili su korisnici ove mreže u komentarima, koji su uporedili cene, a podelili su i neka svoja iskustva.

"Joj, a u Srbiji mislim da nema plombe skuplje od 40-50 evra, da ne kažem da je prosek 25-30 evra", "Za taj novac si mogao da dođeš u Srbiju, završiš šta treba i vidiš rodbinu i prijatelje", "Ovde za 100 evra promeniš celu vilicu", neki su od komentara ispod ove objave.

"2.600 dinara platio isto pre neki dan, 22€. Kad sam bio u SAD, našli smo nekog Kineza zubara u Vašington DC i kod njega je plomba bila 60 dolara, tako da nismo naj*bali ko ti."

"2015. godine sam platio kartu iz San Franciska do Beograda i nazad, uradio jedan problematičan zub i kad sam se vratio u SF shvatio sam da bi me to koštalo duplo više od karte i zubara. A usluga je ista. Pre nego što sam poleteo nazad, otkazao sam dental insurance. Besmislica", podelili su svoja iskustva drugi korisnici ove mreže.

