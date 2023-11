DELI POKLONE I PUNI SVOJE DŽEPOVE: Zarada Deda Mraza i do 100 evra za pola sata! Jagma za ovim poslom počela, ali bitan je start!

Biti Deda Mraz u Srbiji nije lak poziv, ali jeste isplativ. Jagma za ovim poslom počinje već u novembru i traje sve do Božića. Kandidati za ovakvu vrstu angažmana ne oklevaju da obuku odelo najpopularnijeg starca na svetu, sakriju se ispod crvene kape, bele brade, gustih sedih obrva i okruglih naočara, sve kako bi mogli da zarade dovoljno novca za život.

Računica kaže da u decembru mogu da zarade i više od hiljadu evra, ali za tu platu ipak moraju svojski da se potrude. Jedan od takvih je Beograđanin Đorđe Pantović, apsolvent na Poljoprivrednom fakultetu i student glumačke akademije, koji već petu godinu zaredom, od kraja novembra do Božića, radi kao Deda Mraz.

foto: Kurir.rs/S.U.

- Najviše posla imam u decembru, ali se zahuktavam od novembra. Uveliko zakazujem termine za posete, a baš sam počeo da radim pre dva vikenda. Zasad je to samo slikanje u studiju sa Deda Mrazom, dok je decembar rezervisan za posete porodicama. Još nemam zakazane posete za novogodišnji dan i novogodišnju noć, ali kada bude i to krenulo, u toku dana imaću sigurno od 10 do 15 poseta, koje obično kreću od ranog jutra - ističe Đorđe, priznajući da posao koji radi honorarno nije nimalo lak.

Oprema se podrazumeva

Da bi njegov posao mogao da funkcioniše, potreban mu je dobar marketing na društvenim mrežama, u šta redovno ulože novac. Oprema se podrazumeva, brada Deda Mraza mora da se menja svake godine, kostim takođe mora da se održava i menja posle nekog vremena.

- To znači da onaj ko želi da počne da se bavi ovim poslom mora u startu da obezbedi najmanje 600 evra. I dnevni troškovi su veliki, na gorivo, šminka za lice i obrve, karte za parkiranje... - otkriva ovaj Deda Mraz.

Priznaje da može dobro da se zaradi, u proseku više od 1.000 evra, a novac koji zaradi, Đorđe već godinama ulaže u svoje školovanje.

- Ovaj posao sam shvatio krajnje ozbiljno, za razliku od većine ljudi koji u tome vide samo šansu da na brzaka uzmu novac. Misle da ako kupe bradu kod Kineza da su završili ceo posao. Nije tako, posao nije lak, posebno ako se radi na pošten način. Jer, da bih bio Deda Mraz i da bih mogao da zaradim dovoljno, ja moram za svaku posetu da se podrobno pripremim i saznam sve o detetu koje posećujem, da osmislim posetu... U decembru ostvarim i do sedamdesetak poseta - priznaje on.

foto: Promo

Unosna satnica

I u agencijama preko kojih ih je moguće angažovati priznaju da se ovih dana ubrzano povećava obim posla, a umesto u firme, Deda Mrazovi sve češće dolaze u domove građana.

Na sajtu, poseta Deda Mraza na pola sata košta 4.900 dinara, i to od 10. decembra do Svetog Nikole. Od 20. do 21. decembra za 30 minuta druženja sa najpoznatijim dedom na svetu treba odvojiti 5.900 dinara, a od tog datuma cena postepeno raste, da bi 30. decembra Deda Mraz na pola sata koštao 8.900 dinara, a 31. decembra - 9.900 dinara.

Kurir.rs/ Politika