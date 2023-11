DIMLJENI ŠARAN SKUPLJI OD JAGNJETINE! Ovo je spisak cena ribe i mesa pre posta i praznika: Zna se i da li će biti poskupljenja

Kilogram svežeg šarana u ribarnicama i marketima širom Srbije košta od 650 do 750 dinara. Kilogram dimljenog je i do tri puta skuplji te u pojedinim ribarnicama iznosi čak 2.400 dinara, a bezmalo je duplo skuplji od jagnjetine koja košta 1.300 dinara!

Četrdesetodnevni božićni post počinje danas pa trgovci očekuju veću potražnju ribe narednih dana kako zbog posta tako i zbog predstjećih slava. Iz jedne vidikovačke ribarnice kažu za Kurir da su sadašnje cene svih vrsta ribe od 10 do 15 odsto veće u odnosu na minulu godinu.

- Cene su minumalno korigovane pre svega zbog inflacije i skoka drugih cena hrane i energenata. Ono što je bitno za potrošače da znaju je da imamo dovoljne količine ribe za naše potrebe i narednih mesec dana ne bi trebalo da dođe do dodatnog poskupljenja. Ukoliko i nakon tog perioda bude korekcija cena one će biti minimalne - rekli su nam zaposleni u ribarnici.

foto: Kurir TV

Međutim, agroekonomista Branislav Gulan za Kurir kaže da potrošači ipak treba da očekuju poskupljenje.

- Ukoliko potražnja bude veća cene će ići gore. To važi i za ribu i za meso čija će potražnja skočiti uoči praznika. Što se tiče ribe naša zamlja uvozi ribu i to oko 35.000 tona godišnje. Potrošnja ribe po stanovniku je svega tri kilograma, dok je u zemljama Evropske unije ona deset puta veća. Problem je što imamo sve manje ribnjaka, privatni vlasnici isušuju ribnjake i sada imamo od 6.000 do 7.000 hektara pod ribnjacima. Riba je nekada bila sirotinjska hrana, ali smo sada svedoci toga da joj je cena visoka i već je poskupela u odnosu na prošlu godinu - ističe Gulan i dodaje:

foto: Kurir televizija

Cene mesa Vrsta mesa Cena jagnjetina 1.300

juneće plećka bez kostiju 1.270

juneći but bez kostiju 1.200-1.370

pileće grudi 490-630

pileći file 860

svinjetina 900-1.100

svinjska plećka bez kostiju 840

svinjski file 1.400 Iznosi su u dinarima

- Imamo oko 4.000 tone šarana, a za naše potrebe je dovoljno 3.500 tona. Ukoliko premašimo tu potražnju cena će sigurno skočiti, a isto važi i za meso. Mi smo postali i uvoznici mesa, a pala je i potrošnja svinjskog mesa na 15 kilograma po stanovniku godišnje, dok je potrošnja živinskog mesa po glavi stanovnika skočila na 19 kilograma. Čim potražnja skače raste i cena.

foto: Shutterstock, Ilustracija

Cene sveže ribe Vrsta ribe Cena brancin 1.250

losos filet 1kg 2.700

orada 1.100

pastrmka 600-630

šaran 650-750

skuša 450

zamrznuti oslić 500

smuđ 1.195

dimljeni šaran 1kg 2.400 Iznosi su u dinarima

Među jeftinijom svežom ribom ove godine potrošači mogu pronaći skušu koja u marketima i ribarnicama košta 450 dinara, zatim oslić koji se može naći od 500 dinara, dok je kilogram pastrmke od 600 do 630 dinara. Međutim, sudeći po cenovnicima skuplje ribe su svakako orada koja košta 1.100 dinara, smuđ čiji kilogram iznosi čak 1.195 dinara, zatim brancin od 1.250 dinara i kilogram file lososa koji košta čak 2.700 dinara.

foto: Rina.rs

Marko Dragić Potrošači primetili poskupljenje mesa Marko Dragić iz Nacionalne organizacije potrošača Srbije (NOPS) kaže za Kurir da trgovci uvek koriste navalu potrošača pred praznike da podignu cene proizvoda. foto: Kurir Tv - Ista je i situcaija sa ribom, pa ako se vodimo tom logikom narednih nedelja možemo da očekujemo skok cene ribe. Građani se više raspituju za cenu svinjetine i jagnjetine nego za cenu ribe, ali su mnogi primetili poskupljenja i kod mesa i kod ribe.

Za novogodišnje i božićne praznike trgovci očekuju i veću potražnju mesa. Kilogram svinjetine u mesarama košta od 900 do 1.100 dinara, svinjska plećka bez kostiju kod 840 dinara, dok je svinjski file 1.400 dinara. Ljubitelji jagnjetine kilogram mogu kupiti od 1.300 dinara. Juneća plećka bez kostiju iznosi 1.270 dinara, dok je juneći but od 1.200 do 1.370 dinara. Što se tiče piletine pileće grudi koštaju pd 490 do 630 dinara, a pileći fine iznosi 860 dinara.

Kurir.rs/ Aleksandra Kocić

Bonus video:

01:05 OVO JE DRUGI NAJSTROŽI POST, OVAKO GLASI ISHRANA Sveštenik za Kurir TV obrazložio: Šta raditi ako ne možete izdržati?