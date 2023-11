PRASIĆI U SRBIJI SKUPLJI NEGO IKAD, CENA IZ DANA U DAN OBARA REKORDE! Poskupeli i tovljenici, a rastu cena još nije kraj!

Cene prasića nastavljaju da rastu iz dana u dan na stočnim pijacama u Srbiji. Tako je dominantna cena prasadi do 15 kilograma dostigla protekle sedmice maksimum od početka praćenja cena ponude i tražnje, navodi se u poslednjem izveštaju reportera Sistema tržišnih informacija Srbije (STIPS).

foto: Shutterstock

- Na stočnoj pijaci i u Smederevu za njihovu kupovinu trebalo je izdvojiti 580 dinara za kilogram. Prasići nešto veće telesne mase (od 16 do 25 kilograma) koštala su 550 dinara po kilogramu. Skuplje su bile i tovne svinje telesne mase od 80 do 120 kilograma. Dominirao je iznos od 330 dinara po kilogramu - navodi se u pregledu cena s tržišta.

Prema onome što su zabeležili reporteri u Kraljevu, na ovoj pijaci žive stoke evidentiran je rast cena prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma, i to na 500 dinara po kilogramu za tovne svinja na 300 do 350 dinara. Na stočnoj pijaci u Čačku poskupele su obe kategorije prasića, a dominantan iznos kod grla telesne mase do 15 kilograma bio je 550 dinara.

- Rast otkupne cene prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma karakteristika je druge sedmice novembra i u klanicama na području južnobanatskog regiona jer je dominirao iznos od 500 dinara po kilogramu. Pored njih, skuplji su bili i tovljenici od 80 do 120 kilograma s najčešćim iznosom od 280 dinara po kilogramu u prodaji - navodi se u poslednjem izveštaju STIPS.

Interesantno je da su se protekle nedelje izjednačile cene prasića i jagnjadi koja su takođe na pijacama u Srbiji najčešće koštala 500 dinara po kilogramu.

Kako je "Politika" nedavno objavila, stručnjaci ne očekuju da će uskoro doći do smirivanja cena na tržištu jer je ponuda manja nego što je uobičajeno, a meso skupo i na evropskom tržištu tako da je uvoz neisplativ za proizvođače. Prognoze su da bi tek od februara moglo da dođe do blažeg pojeftinjenja i u maloprodaji jer je uobičajeno da u ovom periodu godine meso poskupljuje.

