OVO SU SVE CENE ZA CRNI PETAK! Možete da zaboravite na popuste od 70 odsto - kupka i dezodorans 800 DINARA, i to na sniženju! ŠOK

Televizor za 10.000 dinara da, ali ne u Srbiji za Crni petak (engl. Black Friday). Ovo je druga godina za redom koja potvrđuje da su popusti i do 70 odsto stvar prošlosti, te da ćete u najbolju ruku naići na one do 40 odsto. A kada ih i nađete, možda će vam biti potreban kalkulator, jer gotovo da snižene cene i nisu istaknute.

U većini radnji, na etiketama nisu nalepljene snižene cene, već sami morate da računate koliko će vas roba koštati sa popustom. Retki brendovi ponudili su tokom cele nedelje sniženja, dok će mnogi popuste za Black Friday preliti i na dane vikenda.

foto: Shutterstock

Popusta većih od 30 odsto gotovo i da nema, dok odabir asortimana "nije atraktivan, niti po modelima, niti po bojama", odnosno da je reč o kolekcijama kojima sada vreme nije.

Popust na odeću ide do 40 odsto, a kada je reč o ženskim komadima, odnosi se na kapute, jaknu i trikotažu. Naravno, nekako "po inerciji", popusti se ne odnose na novu kolekciju.

Recimo, u jednoj radnji jakne su spuštene sa 6.500 dinara na 5.000 dinara, kaputi su spušteni na 5.500 dinara sa 7.000 inara, dok se džemperi na popustu kreću između 1.700 i 2.300 dinara.

Zanimljivo, najmanji popusti su kod domaćih brendova.

foto: Shutterstock

Obuća je snižena od 20 do 30 odsto, radnja kožnih torbi nudi 10 odsto, 20 odsto je na tekstil, dok se u knjižarama može pronaći popust od 20 odsto. Kozmetika je na sniženju do 30 odsto. Cene se crvene, ali cifra i dalje odudara od platežne moći mnogih. Pa tako kupke na sniženju možete naći za do 300 dinara, dok su dezodoransi na sniženju 500 dinara.

Recimo, torba popularnog inostranog brenda je pre sniženja bila blizu 19.000 dinara, dok je sa popustom od 20 odsto 15.192 dinara.

Pojedine radnje pripemile su akcije "3+1". Kada je reč o tehnologiji, popusti idu i do 35 odsto, međutim odnosi se na tehniku bez laptopova.

"Televizor je snižen 10.000 dinara, ali zato laptopovi ništa, što smatram da je potpuno pogrešan marketing".

Kurir.rs