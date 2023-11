SPREMITE 400 € I ZAMRZIVAČ JE KRCAT MESOM: Nema zime za one koji imaju rođake na selu, evo zašto se svinjokolj ipak isplati

Ako ovih dana želite da se snabdete sa samo po jednim kilogramom svinjskog mesa i suhomesnatih proizvoda, moraćete da spremite više od 100 evra, jer će vas toliko koštati kupovina buta i karea bez kostiju, pečenice, pršute, slanine, čvaraka i masti. Zbog svega toga, računica pokazuje da je i ove godine, uoči svinjokolja u Srbiji, posečenje mnogo isplativije za kućni budžet.

Trenutno najniže akcijske cene u velikim marketima u Srbiji iznose 790 dinara za kilogram svinjskog buta, 884 za svinjski kare, 1.300 pečenice, 3.800 pršute, slanine 2.611, čvaraka 2.000 i masti 600 dinara, što je u zbiru 11.985 dinara. U novembru prošle godine, ukupna cena svih ovih proizvoda bila je niža za više od 2.000, tačnije 9.600 dinara.

Obori skoro prazni

U istom periodu prošle godine, cena ''žive vage'' svinja koje su teške više od 180 kilograma bila je između 260 i 280 dinara, dok su se svinje klase ''bekon'', koje su nešto manje telesne mase, prodavale po ceni od 280 do 300 dinara po kilogramu. Cene ''tovljenika'' ove godine su malo više, stoga teže svinje koštaju od 280 do 300, dok se cena za one koje su klase ''bekon'' povećala u rasponu od 320 do 350 dinara, što pokazuju izveštaji stočnih pijaca.

foto: Kurir/Uglješa Balšić

Pošto je sezona svinjokolja, koja tradicionalno traje do kraja novembra i početka božićnog posta, doktor stočarstva Radosav Vujić ističe da je isplativije da se obezbedi mesna zimnica na ovaj način, nego da se kupi. Međutim, postoje tu i drugi problemi.

- Ovogodišnji svinjokolj dočekujemo gotovo praznih obora. To se posebno odnosi na nedostatak svinja u klasi “bekon”, jer se nastavio negativni trend rasprodaje priplodnih krmača zbog niske otkupne cene i neisplativosti gajenja zbog cena stočne hrane i svih ostalih troškova proizvodnje. Broj svinja je svake godine u Srbiji minimum dva do tri odsto manji. Farme se gase gotovo svakodnevno, a kako pokazuju neke nezvanične procene, njihov broj je pao za oko 30 odsto – kaže Vujić.

SVE MANJE SVINJA Ako se posmatra stanje za proteklih deset godina, statistika pokazuje da je ukupan broj svinja na kraju 2013. godine u Srbiji iznosio približno 3,14 miliona, dok je na kraju 2022. bilo oko 2,67 miliona, što predstavlja kumulativno smanjenje od više od 15 odsto.

Cena svinjetine izjednačila se sa junetinom

S druge strane gledano, samo za 12 meseci cena svinjskog mesa se izjednačila sa junetinom. Statistički podaci u toj oblasti pokazuju da je prosečan rast cena svinjskog mesa 2021. godine iznosio 19,7 odsto, prošle godine 26,3, a do septembra ove godine 17,7 odsto. Prema rečima ekonomskih analitičara, tome je doprinelo i smanjenje stočnog fonda, bolest afričke kuge, kao i kretanje cena žive vage i svinjskog mesa na tržištu EU, odakle takvo meso najviše i uvozimo u našu zemlju.

foto: RINA

Zbog svega toga, i ovog novembra svinjokolj je daleko isplativiji, za one koji imaju uslova za to, nego da kupe meso i suhomesnate svinjske proizvode u trgovinama i mesarama.

VEĆA POTROŠNJA POKRIVA SE UVOZOM Kako pokazuju podaci Ministarstva poljoprivrede, u Srbiji je proizvodnja mesa za proteklu deceniju kumulativno porasla za 9,9 odsto i iznosi oko 29.000 tona. Ali, i potrošnja je rasla, i to za 21,7 odsto, što je oko 69.000 tona, pa je, samim tim, proširen i jaz između domaće proizvodnje i potrošnje. Zbog toga, udeo uvoza je sa oko osam odsto u 2013. godini na kraju prošle godine skočio do čak 20 odsto.

- Jer, od jednog tovljenika težine 150 kilograma, ako je reč o beloj svinji plemenite rase koja ima 60 mesnih jedinica, domaćinstvo može dobiti 70-80 kilograma mesa, dok je ostatak, kada se izbace iznutrice, slanina i mast. S druge strane, vidimo u marketima da je cena slanine već preko 2.500 dinara za kilogram, čvarci su dostigli 2.000, a kilogram masti je preko 500 dinara. Čak i ako se prodaju po akcijskim cenama, svinjski but nije jeftiniji od 700, a kare bez kostiju košta više od 800 dinara kilogram. Kilogram pečenice minimalno staje 1.000, dok cena pršute ide preko 3.500 dinara kilogram, a sve su to u odnosu na period pre od godinu dana dramatična poskupljenja – navodi Vujić.

Međutim, cena tovljenika od 150 kilograma iznosi 48.000 dinara, što je tek 3.000 dinara više nego prošle godine. Toj ceni se pridodaje i između 30 i 50 evra za uslugu kasapina.

