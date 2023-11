DA LI STE ČULI ZA ISLAMSKO BANKARSTVO? Vuk sa Vol strita otkrio: Bilo bi dobro da istražimo OVO! Po Halalu, KAMATA JE ZABRANJENA

Većina nas sa bankom je na Vi, naročito kada treba da podignemo kredit. Kamate su često tolike da dok ne vratimo novac koji smo pozajmili, to ume da naraste na duplu cifru.

foto: Shutterstock, Kurir televizija

Na ovu temu i zašto i o mogućim alternativama kada je reč o kreditima, razgovarali su voditelji emisije "Puls Srbije" sa ekonomistom i piscem Vladimirom Đukanovićem.

"Banka je kriva za sve", kroz smeh je započeo razgovor Đukanović i podsetio kako je mučan momenat kada se završi posao, podigne kredit, ali kasnije nas čeka dugo otplaćivanje duga.

- To je biznis kao i svaki drugi, s tim što moraš jasno da poštuješ pravila. Banke koje ne poštuju, završe na bankarskom smetlištu. Bez banki nema ničega - uveo je u priču Đukanović.

Dao je još neke uvide u ovu temu.

- Mi smo živeli u okruženju niskih kamatnih stopa, zbog inflacije neophodno je centralne banke podignu referentne stope. Došli smo do toga je da pozajmiš novac i ne vratiš novac. I onda uništiš svoj "rejting". Ali ti ako ne vratiš novac, ništa ti se neće desiti sa neke krivične strane, dok je istorijski to bilo drugačije. Tekovine modernog bankarstva su drugačije. Vi danas uđete u banku podignete kreditnu karticu za šta god ti treba. Sama činjenica ta toga nije bilo ranije, da ti možeš kao mlada osoba da uđeš i neko ti da pare - rekao je Đukanović.

Objasnio je šta to predstavlja "islamsko bankarstvo".

- U tzv. Halal kapitalu, imali ste preko 2,5 hiljade milijardi na svetu, a uskoro će biti pet miliona, dakle, to je najbrže rastući segment finansija. On se razlikuje po Kuranu i po Bibliji. Kamata i kamatarenje je greh! Islamsko bankarstvo se zasniva na tome i onda islamsko bankarstvo nema kamatu. Murabah sistem je neka vrsta partnerstva. Vi na primer kupite stan i pola novca isfinansirate preko banke, u našem sistemu, e u ovom sistemu vi biste plaćali neku vrstu rente na taj ostatak stana. Znači banka ne može da daje fiat novac, sa nultom kamatom zbog inflacije, a kamata je neophodna. U islamskom bankarstvu se ne daje kamata, nego se na primer, uzme neka vrsta finansiranja za biznis - to je kao aktivno partnerstvo. U ovom bankarstvu je ideja da se biznis ne uruši - rekao je Đukanović, a voditelji primetili:

- Znači, na taj način u stvari i banka učestvuje u sudbini onog koji uzima kredit!

Đukanović se slaže i ističe:

- Generalno ljudi nisu želeli da stavljaju kapital u firme koje ulažu u naftu, cigarete i nešto što šteti, ovaj princip Halal bankarstva je isti. Izuzetno je bitno za našu državu da istraži ovu vrstu bankarstva, a na taj način privući ćete bogate arapske zemlje - istakao je Đukanović.

Kurir.rs

