SRBIN OTIŠAO ZA KANADU, PA OTKRIO KOLIKI SU TROŠKOVI! "Ode stotka, nema ni sto da se napuni" Za 3 godine kupio stan na Zlatiboru

Za neke ljude iz Srbije, pa i sa Balkana inače, život u Kanadi se čini idealnim. U ovoj zemlji je zdravstveno osiguranje potpuno besplatno, ekonomija stabilna, priroda netaknuta, kvalitet vazduha izuzetan... Ona se smatra jednom od bezbednijih zemalja za život. Plate su odlične, kao i životni standard.

Mnogi Srbi, koji žive i rade tamo, svoju ušteđevinu šalju porodici u Srbiji, dok je značajnom procentu glavni cilj kupovina nekretnine ili neki sličan projekat. Pa tako je i jedan Srbin, koji živi u Kanadi, odlučio da, iako živi u dalekoj zemlji, kupi apartman na Zlatiboru i tako obezbedi svoju budućnost. Srbin, koji živi i radi u Vankuveru, otkrio je takođe troškove života u Kanadi, ali i kolika je cena nekretina u Kanadi.

"Koliko plaćamo stan u Kanadi? Mnogo brate! To je najskuplja stavka u svakom budžetu ovde u Kanadi i stvarno su preterane cene. Konkretno mi ovde živimo u Vankuveru 'west side', dvosoban stan sa dva parking mesta plaćamo bato 3.000 dolara svaki mesec. Imaš provincije kao što su Manitoba i Skakači gde je takav stan 1.500 dolara, možda čak i jeftinije, ali ja u te dve provincije ne bih živeo, pa da me puškom tamo nateraju, nema šanse. Inače, Britanska Kolumbija i sam Vankuver je najskuplji u Kanadi, plaćamo najskuplju cenu, ali šta da radimo, mnogo nam lepo ovde", navodi Srbin.

Prosečna cena iznajmljivanja soba i stanova u Kanadi je oko 1.800 CAD (990 evra) mesečno, ali treba napomenuti da je Kanada jako velika zemlja i tržišne cene nekretnina i rentiranja uveliko variraju od jedne pokrajine i grada do druge. U njegovom gradu Vankuveru je na primer prosečna cena najma jednosobnog stana na periferiji 1.500 USD (1.600 evra), dok je u centru Vankuvera 3.000 USD, a sama kupovina stana u Kanadi je između 5.000 i 6.000 USD.

"Drugi deo ovog pitanja je misaona imenica, nego je nemoguća misija da ćemo ovako kako stvari stoje, ako se nešto ne promeni, nema šanse da kupimo bilo kakvu nekretninu ovde. Mislim, mi možemo da dobijemo kredite i sve to stoji, ali brale taj kredit bi me koštao 5.500 do 6.000 dolara mesečno. Nisam lud da sebe zakucam toliko! Žena i ja smo seli i pričali, izvagali sve, videli koje su nam mogućnosti i rešili da lovu ipak ulažemo, ono što uštedimo, u Srbiju i nekretnine tamo", navodi Srbin i dodaje da je kupio dvosoban stan na Zlatiboru:

"Bogu hvala, pre tri nedelje tačno na Svetog Luku smo potpisali ugovor i kupili apartman na Zlatiboru, dvosoban. To smo uštedeli za tri godine. Koliko god da ti deluje skupo 3.000 dolara veruj mi da se i dalje ovde živi, pa bar četiri puta bolje nego u Srbiji. Nemoj da te neko laže", rekao je ovaj Srbin.

On je napravio posle toga još jedan video u kom je pričao o cenama u Kanadi, a kako kaže nije nimalo naivno.

"Nisam znao da volite horor filmove, ali pre nego što napravim taj video prvo da vam pokažem koliko košta jedan odlazak u prodavnicu i šta sam kupio. Jedne peperone da pravimo picu, slaninica, ona je top, mnogo mi se sviđa, sir isto za picu, kokice, da gledamo Netflix i da grickamo, pola kile mesa, jedan krastavac, malo slatkiša, gotovo testo za picu, komada dva, kilo luka, četiri konzerve za Čedu hrana, jedno ovo 'go***ce' da miriše kuća, jedan 'kuking' sprej, dve pomorandže, karanfilić, 2 Monstera, pakovanje mauntn nju i Pepsi, pršutica i zdenkica. Ode stotka, nema ni sto da se napuni", rekao je ovaj Srbin.

