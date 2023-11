NA PORTALU EPS-a DOSTUPNI OKTOBARSKI RAČUNI: A evo kako do popusta od čak 40 odsto na račun za struju

Svi računi za električnu energiju za oktobar postavlјeni su na novi portal (https://portal.eps.rs/) „Uvid u račun“ koji se nalazi na sajtu „Elektroprivrede Srbije“. Za dve nedelјe na portalu su registrovana 122.384 korisnika.

Domaćinstva i mali kupci električne energije na garantovanom snabdevanju mogu bezbedno i brzo da preuzmu svoj račun i elektronski da ga plate bez odlaska u poslovnice platnih institucija, putem sistema za instant plaćanja (IPS Skeniraj) i platnim karticama Dina, Visa i MasterCard.

Na raspolaganju je i arhiva računa i uplata tokom prethodne tri godine, kao i detalјan pregled potrošnje po zonama i tarifama. Domaćinstvima koja smanje potrošnju električne energije tokom ove grejne sezone, EPS odobrava popust od 20 do 40 odsto na mesečni račun, što je više nego prošle zime.

Domaćinstva koja smanje potrošnju za pet do 15 odsto u odnosu na isti mesec u prethodne dve godine u kom je ostvarena veća potrošnja, imaju popust od 20 odsto. Za uštedu od 15 do 20 odsto umanjenje je 25 odsto, a za uštedu od 20 do 25 odsto obračunava se 30 odsto popusta.

Za domaćinstva koja smanje potrošnju električne energije za 25 do 30 odsto, popust iznosi 35 odsto, dok najveći popust od 40 odsto ostvaruju oni koji smanje potrošnju za više od 30 odsto.

Uz popust za izmirenje računa na vreme, domaćinstvima se obračunava i popust od pet odsto ukoliko učešće niže tarife u mesečnom obračunu uvećaju za najmanje pet odsto u odnosu na isti mesec 2022. godine.

„Elektroprivreda Srbije“ nastavlјa modernizaciju i unapređenje poslovanja u segmentu odnosa sa korisnicima, i plan je da početkom 2024. godine, u narednoj fazi digitalizacije, bude dostupna i mobilna aplikacija „Uvid u račun“.

