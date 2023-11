"ONI SA MINIMALCEM TREBA MANJE DA JEDU!?" Mihajlović: Statistika nije REALNA, OVE pretpostavke dovode INVESTITORE U SRBIJU!

Nebojša Atanacković, počasni predsednik Unije poslodavaca Srbije i Zoran Mihajlović, sekretar veća Saveza samostalnih sindikata Srbije gostovali su u emisiji "Puls Srbije" u razgovoru o promenama u Srbiji izazvanim inflacijom. Činjenica je da je minimalac u Srbiji porastao i iznosi 40.000 dinara, ali je isto tako istinito to da su namirnice i dalje preskupe za prosečnog građanina Srbije, ili nekog ko radi upravo za minimalac.

Voditeljka Milica Marković na početku razgovora je naglasila, da je ova tema nije najprijatnija, a Mihajlović podsetio gledaoce kako dolazi do pregovaranja oko minimalne zarade:

- Kada je inflacija na vrhuncu, zakonom je predviđeno da se o visini minimalca pregovara. Mi smo insistirali na razgovoru u Vladi, kako bismo na dva stepena dostigli tu "realnu" potrošačku korpu. Da li onaj koji prima minimalac treba manje da jede? Zakon kaže da se minimalna zarada isplaćuje samo u onoj situaciji da poslodavac ne može da isplati više... Na žalost, posle Korone i poremećaja na tržištu, došlo je do inflacije koja je mnogo veća nego što je planirana i zato je bila ova korekcija - rekao je Mihajlović.

Naveo je podatak da je "najveći broj zaposlenih koji prima minimalnu zaradu zapravo zaposleno u državnom sektoru".

- Oni ljudi koji su do sada primali ispod minimalne zarade, došli su do toga da će dobiti nešto što je iznad minimalne zarade...Mislim da će oni koji primaju minimalac, jedva sklapati kraj sa krajem. Moramo do kraja 2024. godine da uđemo sa minimalnom zaradom koja bi bila ista kao potrošačka korpa... Do sada je samo država izlazila sa time da izađe u susret poslodavcima i smanjivani su im porezi da bi se povećale te minimalne zarade - istakao je.

Sagovornik Atanacković naglasio je da je sve veća razlika između onih koji mnogo ili normalno zarađuju i onih koji žive na minimalcu.

- Nekada smo imali situaciju da su uglavnom oba roditelja bila u situaciji da rade, pa se nije postavljalo pitanje da jedna minimalna zarada treba da izdržava tročlanu porodicu. Toliko su velike razlike u zaradama! Šta reći za one koji su čak i nezaposleni? - pitao je Atanacković.

Mihajlović je rekao da su plate u Srbiji generalno - niske.

- Cena rada bi trebalo da se diže na gore. Investicije koje dolaze u Srbiju - dolaze sa pretpostavkom da je ovde jeftina radna snaga! - rekao je Mihajlović, a Atanacković prokomentarisao:

- Ako ćemo doći na inflaciju koju smo nekada imali, ispod dva odsto, koja je bila godinama unazad, sada je u ovoj godini i prošloj i bilo je rezona da se ovo uradi iz dva puta, da ne bi bio toliki skok i povećanje minimalne zarade je iznad onog što se očekuje kroz inflaciju i rast bruto domaćeg proizvoda. Ako je povećanje bruto domaćeg proizvoda 2,5-3 odsto i ako je inflacija 4,9 odsto, sve zajedno je to 7,8 odsto, značajno je više povećana za narednu godinu onda minimalna zarada - rekao je Atanacković, a Mihajlović se ne slaže:

- Statistika je nešto što ne oslikava realnost. Ne očekujem ništa bolje sledeće godine za potrošačku korpu... Mi moramo na neki način da omogućimo narodu da živi bolje. Dajte malo da se dignemo iznad toga - rekao je Mihajlović.

