ZAŠTO PLAĆAMO PAPRENU CENU BOROVNICA? Analiza stručnjaka: ''Nismo mogli ni da sanjamo da će to da se desi'', OVO su razlozi

Nakon vesti o ceni borovnica na pijaci, koja je eksplodirala zbog svoje cene od 2.500 dinara po kilogramu, a samim tim izazvala i pregršt reakcija, pitali smo stručnjake zašto dolazi do tolikih oscilacija u cenama proizvoda na domaćem tržištu.

Agroekonomista Žarko Galetin, koji ima ogromno iskustvo u proučavanju agroekonomskih fenomena, pružio nam je uvid u faktore koji doprinose fluktuacijama cena i njihov uticaj na poljoprivrednike i potrošače.

Prema njegovim rečima, česte oscilacije cena voća i povrća u Srbiji neretko su rezultat kombinacije više faktora, ali ključni su sezonske promene i uvoz proizvoda u našu zemlju.

foto: Kurir

- Smatram da je jedan od najvećih problema to što je Srbija postala uvoznik voća i povrća, za čiju proizvodnju je naše podneblje i te kako pogodno, a nismo mogli ni da sanjamo da će to da se desi - ističe Galetin.

Takođe, tvrdi da je određeno voće, kad mu vreme nije, najpodložnije naglom skoku cena, upravo zbog njihovog težeg očuvanja svežine.

- Generalno, voće je sezonska roba, to su artikli koji najviše osećaju sezonske promene, bez obzira što se promenila i tehnologija čuvanja voća, gde mi sad posedujemo i posebne hladnjače, samim tim ne bi trebalo u tolikoj meri da rastu cene. Ali, bez obzira na to, svedoci smo da se to, ipak, dešava. One kulture koje se najteže čuvaju imaju kratak period zrenja, poput borovnica i jagoda, i zato kod voćarske kulture uvek imate najskuplju robu - objašnjava Galetin.

foto: RINA

S druge strane, dobili smo informaciju iz prve ruke od proizvođača borovnica Davida Radovanovića, koji ističe da je njihova cena uvek nerealna na početku sezone, takoreći napumpana, jer ih u tom trenutku nema u Srbiji.

- Kao što su one ''prve'' jagode na samom početku sezone od 800 do 1.000 dinara, tako je isto i sa borovnicama. S tim što je ta ''prva'' borovnica mnogo skuplja, a na kraju sezone padne i na 300 dinara, gde je samo tri-četiri nedelje razlika - ističe Radovanović.

foto: AP/Ilustracija

Radovanović navodi da svoje prve plodove prodaje prodaje po 800 i misli da je to fer cena i za njega i za potrošača, jer se vodi politikom građenja stabilnog i pouzdanog odnosa sa kupcima, što mu omogućava sigurne i stalne konzumente i kupce njegovih proizvoda.

- Imamo višegodišnju saradnju sa našim kupcima i oni nam veruju. Cena je stabilna i ne varira mnogo, što njima daje određenu sigurnost i poverenje u naš proizvod, koji je uvek vrhunskog kvaliteta, što se svežine i krupnoće tiče - zaključuje Radovanović.

Kurir.rs/ T. B.