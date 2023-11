NOVOGODIŠNJI ARANŽMANI U INOSTRANSTVU JEFTINIJI OD DOČEKA U BEOGRADU: Uporedili smo cene za najluđu noć! Ima i za 20€, ali i manu

Proslava najluđe noći u prestoničkim ugostiteljskim objektima košta od 20 do 350 evra, dok novogodišnja putovanja iznose od 85 do 209 evra.

Već početkom novembra mnogi beogradski splavovi, klubovi, restorani i hoteli objavili su programe za doček nove godine, ali su i mnoge turističke agencije ponudile prazničke aranžmane. Kurir je istraživao kolike su cene dočeka, a sudeći po ponudama u prestonici nema dočeka ispod 50 evra. Onaj ko želi proslavu restoranima moraće da izdvoji minimum 100 evra, dok preko 170 evra košta doček u luksuznim hotelima. Ugostiteljski objekti u većini ostalih gradova još uvek nisu objavili cene i programe novogodišnjih aranžmana.

foto: Beta/Dragan Gojić

Boško Bubanja, predsednik Udruženja "Ivent industrija", za Kurir kaže da najjeftiniji doček u Beogradu košta od 20 evra s tim što u tu cenu ulazi samo ulaznica odnosno karta.

- Ako uporedimo objekte koji na primer daju istu ponudu sa istim programom mogu se uočiti poskupljenja od 30 do 40 odsto u odnosu na prošlu godinu. I novina od ove godine je što jedan dobar deo ugostiteljskih objekata daje samo večeru i piće dobrodošlice, a uglavnom je do sada bio "all inclusive". Sada se sve ostalo plaća po utrošku. Najjeftinije karte za mlađu populaciju na splavovima su od 20 do 25 evra s tim što ukoliko se uzima barski sto on se dodatno doplaćuje od 10 evra po osobi, a onaj ko želi separe teško da će to platiti ispod 50 evra - navodi Bubanja i nastavlja:

foto: Kurir televizija

- I ukoliko se uplati taj najjeftiniji doček treba znati da tu nema hrane, već je neko kao posluženje i plus se dodatno naplaćuje svako piće. Druga jeftinija varijanta su kafanice sa akustičnom muzikom, a mogu se naći od 50 do 80 evra gde je u cenu uključena večera i piće dobrodošlice. Takođe, tu su i veliki ivent centri koji organizuju svadbe gde doček košta od 70 do 120 evra gde u cenu ulazi večera i piće do određene količine.

U skuplje varijante spada i doček u klubu sa nastupima poznatih pevača ili restoranu.

foto: Profimedia

- Cena dočeka iznosi od 120 do 250 evra, dok je ipak najveće iznenađenje doček u hotelima koji koštaju od 170 evra, a jedan prestonički hotel traži čak 350 evra po gostu gde je u cenu uključena večera i samo jedno piće dobrodošlice odnosno jedna čaša. Sve u svemu najluđa noć puno košta, a uz aranžman treba svakako dodati i prevoz do određene lokacije, garderobu, šminku, frizuru...

A novogodišnje praznike minule godine je prema podacima turističkih radnika u inostranstvu provelo oko 100.000 naših građana, dok su pojedine turističke agencije već objavile ponude za predstojeće praznike kao i za zimovanja. Tako se među trenutno dostupnim aranžmanima nalaze i putovanja sa tri noćenja od 29. decembra do 3. januara autobusom do Atine i Toskane koje košta 189 evra, Istanbula koje iznosi 169 evra, Ohrida već od 129 evra.

U inostranstvu Ponude u sklopu zimovanja foto: RINA Mnoge ponude za zimovanja u instranstvu u sklopu svojih aranžmana imaju i mogućnost doplate novogodišnje večere. Tako na primer aranžman za Sloveniju u drugoj polovini decembra košta od 390 evra po osobi za sedam dana sopstvenim prevozom i s polupansionom, a pojedini hoteli za one aranžmane koji obuhvataju i novogodišnje i božicne praznike nude i uplatu novogodišnje večere, koja u jednom hotelu iznosi 180 evra za odrasle i 95 evra za decu. Božićna večera košta 120 evra, dok je za decu 60.

Među jeftinijim aranžmanima je svakako i novogodišnje putovanje u Trebinje koje obuhvata autobuski prevoz i dva noćenja sa doručkom, a koje košta 85 evra. U zavisnosti od hotela isto toliko košta i novogodišnji odmor u Sarajevu, dok je Budva za nijansu skuplja i dva noćenja košta 89 evra. Ljubitelji Italije koji planiraju da doček nove godine provedu u ovoj zemlji u ponudama mogu naći aranžmane od sa dva noćenja u Milano koje košta 159 evra, dok putovanje do Venecije iznosi 145. evra.

Kurir.rs/ A. K.