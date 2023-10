NEMA UŽINE BEZ MINIMUM 400 DINARA! Sendvič, sokić i čokoladica postali ozbiljan udar za porodični budžet, a tek gde ih je dvoje!

Samo pakovanje užine za školu roditelje mesečno košta i do 10.000 dinara. Cena obroka za vreme nastave, ako je sami kupuju ili im mame pakuju u ranac, postala je bitan faktor u njihovim budžetima. Za sendvič ili parče pice, sokić i neku grickalicu treba izdvojiti i do 2.000 dinara nedeljno samo za jedno dete!

Iako se na prvi pogled čini da užina u školi nije neki izdatak, troškovi se, ipak, brzo nagomilaju. Cena užine za školarce u Beogradu varira u zavisnosti od lokacije, želje detata i životnog standarda porodice.

U prodavnicama, nadomak škola, koje se nalaze u krugu dvojke, za kroasan od 80g i sok od 0,5l potrebno je izdvojiti oko 250 dinara. Ali, pitanje je koliko bi se dete zadovoljilo time za 6 sati sedenja u školi. Ako bi uz to kupilo i neki čips i čokoladicu, cifra bi dosegla neverovatnih 400 dinara! To znači, da bi nedeljno trebalo da se izdvoji minimum 2.000 dinara po detetu.

U pekarama je malo drugačija situacija, ovde školarci mogu da kupe pecivo do 100 dinara, uz to i čašu jogurta koja je 80 ili čokoladno mleko za 60 do 70 dinara, što je nešto manje od 200 dinara. Opet pitanje je da li mogu da preguraju dan sa jednim kroasanom, naročito ako su u višim razredima.

- Detetu, uglavnom, dajem novac, pa ono odluči šta mu se najviše jede i to kupi. Ne štedim po tom pitanju, nije mi važno koliko košta, bitno je da on bude sit i zadovoljan - kaže jedna Jelena S, mama jednog beogradskog školarca.

U pojedinim školama postoji i školski meni, koji obično košta manje od kupovine užine po okolnim pekarama i prodavnicama. Cena doručka u školskoj kuhinji je do 150 dinara, ako neko koristi produženi boravak, za 300 dinara može da dobije dva obroka. Međutim, kvalitet takvih obroka zabrinjava pojedine roditelje.

- Činjenica je da mnogo novca ode na hranu i grickalice, mesečno i po 15.000, ali deca ne smeju da trpe - kaže majka dva školarca koji pohađaju jednu beogradsku osnovnu školu.

Najjeftinija pita u trgovini je 100 dinara. U školskoj pekari, koja je jeftinija od poznatih lanaca, može da se pazari povoljnije odličan sendvič za 160, parče pice je 150 dinara, pancerota 120, dok za milk šejk od plazme treba platiti 100. Sokovi su u školskoj radnji do 100 dinara, a mala flašica vode 50. Sve u svemu, uz plaćen ručak najmanje još 200 dinara potroši se na hranu dok je dete u školi.

Srednjoškolci su probirljiviji i izbegavaju domaće specijalitete. Za četvrtinu bureka treba izdvojiti 180 dinara, manja rol viršla je 120 dinara, mrežice su 150, kao i pletenica sa piletinom, pecivo sa mocarelom i pršutom 200. Za mali giros treba obezbediti 580, pa plus piće, na kraju račun bude i do 700 dinara.

