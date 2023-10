PAPRENA CENA PAPRIKE! A TEK AJVAR NA PIJACI KOLIKO JE! Kompletna računica - da li se više isplati kupiti ili praviti zimnicu

Ove jeseni kilogram paprike u marketima i na pijacama širom Srbije košta od 200 do čak 330 dinara, zavisno od vrste i mesta, pa se domaćicama više isplati da ajvar i ostalu zimnicu od paprike kupe nego da prave.

Paprika šilja na pijacama košta od 250 do 300 dinara za kilogram, zavisno od grada, dok u prodavnicama ide do 330 dinara. Što se tiče babure, ona na pijacama košta od 200 do 250 dinara, dok je u marketima za deset dinara jeftinija i iznosi 240 dinara. Mnoge domaćice su se usred jeseni našle na mukama zbog previsoke cene te se uveliko preračunavaju da li je isplativije kuvati domaći ajvar ili kupiti gotov.

Visoki troškovi

Agroanalitičar Milan Prostran kaže za Kurir da su cene povrća čitavog leta i jeseni veoma visoke jer je godina takva, kao i da proizvođači imaju dobro obrazloženje za to.

foto: RINA

- U tu cenu ulazi visoka cena đubriva, nafte, radne snage, koja je najskuplja, sistem za navodnjavanje. Sudbina paprike je ista kao i paradajza, plavog patlidžana, karfiola... Jednom rečju, visoki su troškovi ulaganja, ali ovi proizvođači paprike, na sreću, imaju kome da je prodaju, za razliku od pšenice ili kukuruza, koji ne mogu da se prodaju zbog niske cene i gde se proizvođači pitaju da li uopšte treba da nastave da se bave time - kaže Prostran.

foto: Kurir tv

Prema njegovim rečima, poskupljenje nije zaobišlo ni domaći ajvar, koji se se ove godine kreće od 1.200 dinara i dostigao je cenu meda.

Poskupeo i ajvar

- Ko voli ovaj domaći proizvod, on će ovaj iznos i platiti. Paprika je inače povrće koje potrošači obožavaju i dosta troše, a mi ajvar kao naš specijalni proizvod i dalje pakujemo u velikim pakovanjima od pola kile, kilogram, umesto da se ugledamo na zapadne zemlje, koje takve proizvode pakuju u minijaturnim pakovanjima. Mislim da je pravo vreme za to zbog ove cene. Prošle godine je tegla od 700 grama koštala 800 dinara, a danas je 1.200. Kilogram je bio 1.000 dinara, a sada je 1.400 - ističe Prostran i dodaje:

foto: RINA

Cena paprike po kilogramu Vrsta Cena Šilja 250 - 330

Babura 200 - 250 *Iznosi su u dinarima

- Paprika nije jedina skupa povrtarska kultura, a ove godine je rod prepolovljen, tako da cena neće pasti, a na kraju jeseni će se od ostataka napraviti turšija. Inače, računica domaćica pokazuje da je za kilogram ajvara potrebno minimum tri kilograma paprike. Ako uzmemo u obzir da paprika košta oko 250 dinara, domaćice samo za papriku treba da iskeširaju 750 dinara. Za ajvar je potrebno i ulje, gde litar iznosi 150 dinara, kao i esencija, koja košta 320 dinara, što je ukupno 1.220 dinara.

foto: RINA

Cena ajvara Gramaža Cena Tegla 300 g 350

Tegla 500 g 500-900

Tegla 700 g 600-970

Tegla 1.000 g 1.200-1.400 * Iznosi su u dinarima

Na tu cenu treba dodati i teglu, koja košta od 50 do 100 dinara, dok je poklopac 10 dinara. S druge strane, tegla ajvara se u marketima može naći po ceni od 350 do 970 dinara, dok je na pijacama tegla domaćeg proizvoda od 1.200 do 1.400 dinara.

Kurir.rs/ A. Kocić

Bonus video:

02:09 KAKO SAM SA PAMELOM ANDERSEN PEKAO AJVAR poznati glumac otkriva u emisiji Pusti brigu: Znate li kako ona peče paprike!?