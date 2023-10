OVA BIVŠA SFRJ REPUBLIKA VAPI ZA RADNICIMA IZ SRBIJE, PLAĆAJU DO 2.000 €: Imaju samo 2 uslova! Zaradu do 2.500 € nude još 2 države

Slovenci traže automehaničare i nude platu od 1.500 do 2.000 evra, za vozače kamiona mesečna zarada se kreće od 2.000 do 2.500 evra, dok bi mesar zarađivao od 1.200 do 1.600 evra!

Naime, oglasi su puni ponuda za poslove u inostranstvu, pa se tako među njima može naći i oglas za kuvara u Mađarskoj, a nudi se zarada od 1.500 do 2.500 evra, ali i za električara u Nemačkoj sa mesečnom platom od 2.000 do 2.500 evra.

U oglasu za posao automehaničara u Sloveniji u opisu posla se navodi popravka i servisiranje teretnih i kombi vozila. Jedan od uslova je da vozač ima tri godine radnog iskustva i vozačku dozvolu B kategorije. Mesečna zarada je od 1.500 do 2.000 evra.

foto: Shutterstock

Takođe, Slovenci traže i vozača i nude zaradu od 2.000 do 2.500 evra. U opisu oglasa se navodi da se radi prevoz robe kamionom, utovar i istovar robe, čišćenje kamiona, a vozi se u Evropskoj uniji i Švajcarskoj.

Poslodavac nudi zaposlenje na određeno godinu dana sa probnim radom od tri meseca.

Što se tiče posla mesara u Sloveniji u oglasima se traži radnik, ali mesečna zarada se kreće od 1.200 do 1.600 evra.

foto: Shutterstock

U komšiluku, u Mađarskoj se traži kuvar sa iskustvom na usidrenom brodu u Budimpešti. Mesečna zarada je od 1.500 do 2.500 evra, a poslodavac nudi i smeštaj po dogovoru.

U oglasu se navodi da zarada zavisi od pozicije i nivoa znanja, a probni rad traje od sedam do 30 dana.

Na oglasima se traži i električar u Nemačkoj, a satnica je od 10 do 13 evra za početnike. Mesečna zarada se kreće od 2.000 do 2.500 evra.

