NEMA VIŠE HITNIH SLUČAJEVA, SVI SU ISTI: Ivan rešio da promeni odnos prema mušterijama, sada naplaćuje rad po satu, evo i koliko

Jedan automehaničar iz Slavonije objavio je da će odsad svoj radni sat naplaćivati 20 evra.

“Žao nam je, ali više nećemo izlaziti u susret hitnim zahtevima za popravkom vozila. Molimo sve naše mušterije da parkiraju svoja vozila na našem parkiralištu umesto da ih ostavljaju bilo gde na putu.”

Ovo je samo deo obaveštenja automehaničara iz Slavonije koji je postao viralni hit nakon što je objavljen na društvenim mrežama. Ivan Lepan, poznat kao majstor Iko, odlučio je da promeni svoju politiku prema mušterijama nakon 25 godina pristojnog odnosa prema njima. On će sada primati korisnike isključivo radnim danima od 9 do 17 sati, u skladu s propisanim radnim vremenom. Oni koji su do sada imali privilegiju popravke subotom i nedeljom sada će morati da potraže druge servise.

foto: YouTube/ Večernji list

Posebno je naglasio da više neće prihvatati reklamacije na delove za čije kvarove nije odgovoran, iako je ranije takve situacije rešavao čak i na vlastiti trošak.

– Ako alternator curi naftu duže vreme, to nije krivica proizvođača, već vozača. Ne mogu se žaliti proizvođaču zbog takvog kvara. Uprkos tome, kao znak poštovanja prema mušteriji, odlučio sam lično da kupim novi deo. Platio sam ga 350 evra, montirao ga i rekao mušteriji da ništa ne duguje. Ali, on je po lokalima pričao kako je pošteno platio popravku i širio razne laži, da bi nakon toga ponovno došao kod meni kao da se ništa nije dogodilo – objašnjava automehaničar iz Sikirevaca kod Slavonskog Broda.

U svojoj objavi, Lepan također ističe da će sada naplaćivati svoj radni sat 20 evra, što ranije nije radio, ali će to sada biti praksa.