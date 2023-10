DOKAZ DA SU SRBI MAJSTORI DA "PREVARE SISTEM": Smislili kako da parfem koji košta 50.000 dinara kupe za 2.000, ali IMA JEDNA CAKA

Postoji neko neizgovoreno pravilo da je svet parfema vrsta luksuza i magije. Ovo je zbog činjenice da su u početku aromatična ulja koristili ljudi visoke klase, a bili su nedostupni za "obične smrtnike". Ova tradicija je vremenom prešla u nove vekove, kada su muškarci u početku koristili kolonjske vode za dezinfekciju površine kože.

Visoke cene parfema prate nas i u moderno vreme. Ljudi žele da mirišu luksuzno i skupo, ali pojedine marke mnogima su samo misaona imenica jer se njihove cene graniče sa nerealnim. Tako recimo Yves Saint Laurent – Black Opium od 30 ml košta oko 14.000 dinara za 90 ml, Guerlain – Shalimar od 90 ml je oko 19.000 dinara.

Naravno, trendovi su ono što jedan parfem čini skupim, jer ljudi iz marketinga rade na tome da se parfem brenda proda. Da bi pratili trenodve ljud često pribegavaju raznim rešenjima, od kupovine na rate, do kupovine takozvanih kradenih parfema, a sada su se dosetili još nečega.

U pitanju je dekantovanje, odnosno presipanje skupih parfema u manje bočice i prodavanje preko interneta. Cene su znatno jeftinije nego u parfimerijama, a žene u Srbiji se sve više odlučuju za ovaj vid kupovine.

U zavisnosti od mililitraže bočice variraju i cene, a pakovanja koja uglavnom nude su od pet, 10 i 20 ml. Tako Chanel Chance ide od 1.000 do 5.000 dinara. Versace parfemi kreću od 1.200 do 5.000 dinara, a parfemi koji su tek nedavno izašli kreću se i do 8.000 dinara. To je svakako daleko povoljnije nego da se kupuju u parfimerijama.

Jedini problem koji može da nastane tiče se kupovine preko interneta, jer često možete da kupite "mačku u džaku".

