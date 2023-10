POSKUPLJUJE NAJPOPULARNIJE PIĆE U SRBIJI: Nekad bilo najisplativije, nećete verovati zbog čega mu sada cena skače

Novo istraživanje je utvrdilo da kvalitet piva znatno opada i da će ono u barovima poskupeti zbog uticaja klimatskih promena.

Stručnjaci su došli do zaključka da se u Evropi ubuduće može očekivati porast cene piva, zbog pada prinosa hmelja. Ističu i da suše neposredno utiču na kvantitet i kvalitet samog hmelja. Radi se o sastojku koji pivu daje autentičan miris i ukus.

U jednom istraživanju konstatovano je da se širom Evrope desio pad kvaliteta i količine aromatičnog hmelja. Prinos hmelja od 2021. do 2050. godine mogao bi da bude manji u rasponu od 12 do 35 odsto, i to u svim značajnim evropskim područjima u kojima se hmelj uzgaja.

Smanjenje proizvodnje hmelja u najvećoj meri će se osetiti u Sloveniji, Portugaliji i Španiji. U određenim oblastima Evrope proizvode se citrusne, cvetne i voćne arome, koje su zadobile popularnost u mnogim pivima u Velikoj Britaniji.

Poljoprivrednici će morati da pronađu način da se prilagode i da nađu rešenje da ograniče uticaj toplote na useve.

U izveštaju se navodi da će područje na kojem se uzgaja hmelj biti potrebno proširiti za 20 odsto u odnosu na trenutnu površinu kako bi se kompenzovali gubici, zbog porasta suša u južnoj i srednjoj Evropi.

Napominje se da je polovina zemljišta Evropske unije ovog leta bilo zahvaćeno sušom, kao i da je to u velikoj meri izvršilo presiju na proizvodnju hrane.

