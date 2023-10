DRAGANI JE STAMBENI KREDIT NAPRAVIO PAKAO OD ŽIVOTA, RATA SKOČILA NA ČAK 870 EVRA! Živela je u panici, a onda se desio preokret!

Dragana P. je jedna od brojnih korisnika stambenih kredita u Srbiji koji konačno mogu da odahnu, jer su im rate, posle vrtoglavog rasta, smanjene.

A iznos uopšte nije mali - zahvaljujući uredbi Narodne banke Srbije, ona će do kraja sledeće godine banci plaćati po 120 evra manje svakog meseca.

Odluka NBS da ograniči rate stambenih kredita konačno je, posle godinu i po dana pravog pakla, Dragani donela dobru vest.

Ona je, naime, u martu prošle godine, podigla 100.000 evra kredita na 15 godina, kako bi kupila stan u kojem sada živi sa porodicom. Draganin kredit vezan je za tromesečni euribor, što znači da je njena rata rasla na svaka tri meseca, kako je rasla i ova kamata, ključna za kredite u evrima.

U praksi, to znači da je Dragana na svaka tri meseca sa očajanjem gledala u obaveštenje od banke, a njena rata je sa 660 porasla na čak 870 evra.

Medutim, kada joj je ovog meseca stigla rata na naplatu, Dragana nije mogla da sakrije oduševljenje.

- Dala sam za ratu 750 evra. To je 120 evra manje - priča nam uz osmeh Dragana.

Ovo smanjenje rate, kaže ona, veoma joj znači.

- Pa kako da ne znači, ovo će stvarno značiti za naš kućni budžet, 120 evra nije malo. Presrećna sam - kaže naša sagovornica.

Nova rata i dalje je viša od one početne, ali bez obzira na to, Dragana je zadovoljna i konačno može da odahne, barem do kraja naredne godine, dokad zapravo važi uredba centralne banke.

Šta čeka ostale dužnike? I ostali korisnici stambenih kredita mogu da odahnu. NBS je, naime, odlučila da zamrzne kamate do kraja 2024. godine, za sve one dužnike koji otplaćuju prvi kredit. Za one koji su se zadužili pre jula 2022. godine sa promenljivom kamatom, nominalna kamatna stopa ne može da bude veća od 4,08 odsto. Iako se banci plaća efektivna kamatna stopa, koja je viša od nominalne, jer u nju ulaze svi ostali troškovi kredita, razlika nije drastična - uglavnom do jednog procenta. Oni koji su se zadužili izmedu 31. jula prošle i 1. oktobra ove godine, dokle god je na snazi ova odluka, plaćaće upravo onoliku ratu koliko je dogovoreno s bankom kada su se zadužili, dakle kao prvog meseca kada su započeli otplatu. foto: Arhuva dluka se takođe odnosi i na one koji će se zadužiti od oktobra ove do decembra naredne godine, pa banka neće moći da ubira maržu veću od 1,1 odsto za korisnike stambenih kredita sa varijabilnom kamatom. Inače, marža je deo kamate na koju se dodaje euribor. Za one koji odaberu fiksnu kamatu, koju u Srbiji nude samo četiri od 20 banaka, nominalna kamatna stopa biće najviše 5,03 odsto.

Draganin život se u jednom trenutku pretvorio u agoniju, jer je na svaka tri meseca njena rata rasla. Ona je kupila stan iz snova, sredila ga baš onako kako je želela, sve je išlo po planu - dok rata nije počela naglo da raste, a Draganin budžet drastično je smanjen.

- Sad sam već navikla da nemam ništa i mogu ovako zauvek, sad kriza može da traje koliko hoće - rekla je pre nekoliko meseci Dragana za naš portal, šajivim tonom, mada u tom trenutku njen problem uopšte nije bio šala.

Prestala je da jede van kuće, što se tiče hrane, najviše se oslanjala na roditelje koji na selu proizvode meso i mlečne proizvode, na kupovinu garderobe je u potpunosti zaboravila, a sve aktivnosti koje je dotad volela, poput kafe ili izlaska sa prijateljicama - takođe je morala da smanji.

Pored toga što je morala da smanji troškove, Dragana je stalno bila u panici, jer nije znala koliko će morati da plati banci sledeći put kada se bude obračunao novi iznos euribora.

- Nisam imala pojma da rata može toliko da mi skoči, pa euribor je bio u minusu kad sam podigla kredit. Pitam se gde je granica - rekla je ranije Dragana.

