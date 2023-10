SRBIJI NEDOSTAJE 20.000 OVIH RADNIKA: Zanimanje je među NAJTRAŽENIJIMA, plata 1.000 €, fakultet ne treba, a evo u čemu je problem

Srbiji nedostaje 20.000 profesionalnih vozača i teško da će u narednih pet godina problem biti ublažen, izjavio je izvršni direktor Udruženja drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ Goran Aleksić.

- Hiljadu vozača treba da dođe iz srednjih stručnih škola, a tri hiljade iz sistema iz društva kroz Centre za stručnu profesionalnu kompetenciju - rekao je on.

Naveo je da novim zakonom snižena starosna granica samo za one koji prođu izuzetno kvalitetnu obuku.

- I oni će do pune starosne granice - vozači kamiona do 21 godine, a autobusa do 24, moći da rade samo u nacionalnom saobraćaju - istakao je Aleksić i naveo da tu kvalitetnu obuku kreira Agencija za bezbednost saobraćaja.

Prema njegovim rečima, u Srbiji sada postoji 26 centara za stručnu profesionalnu kompetenciju.

- Mislimo da ćemo vrlo brzo imati više od 60 čime će biti pokrivena cela Srbija. Ranije je obuka trajala sedam sati teoretske nastave i 15 sati vožnje u autoškoli. Sad traje 140 sati, to je temeljna obuka koja uči mlade kako se vozi u krivini, po kiši, uzbrdo, nizbrdo, kako se održava vozilo - objasnio je on.

Transportna privreda ima izuzetno kvalitetnu saradnju sa ministarstvima građevinarstva, saobraćaja, unutrašnjih poslova, Agencijom za bezbednost saobraćaja.

- Moramo ozbiljno da razmišljamo o povećanju zarada, a one su već dovoljno velike i stvoriće atraktivno zanimanje koje će Srbiji obezbediti dovoljan broj profesionalnih vozača kako bi ispunili zahteve prozivodne privede, industrije i građana - rekao je on.

U Srbij postoji 175.000 licenciranih vozača, od čega je deo u inostranstvu, dok se deo bavi taksi prevozom.

- Procenjujemo da je angažovano oko 100.000 profesionalnih vozača i taj nedostatak od 20.000, koji se kumulirao godinama ogroman je, pa je MUP prihvatio sa velikim razumevanjem njihovu inicijativu, a što već postoji u EU, snižavanje starosne granice zbog nedostatka profesionalnih vozača. Sada postoji nedostatak konkurencije i selekcije.

Aleksić pojašnjava da više nema rigoroznih kontrola, psihotestova, jasno je da je ugrožena i bezbednost saobraćaja i sama delatnost, jer nema ko da radi.

- Veliki uzrok toga je što su profesionalni vozači otišli u inostranstvo u zemlje koje su na vreme sagledavale potrebe svoje privrede i donosile mere koje su im u interesu, i sada su naša država, naša vlada i naši ljudi u institucijama prepoznali da moraju da donose mere u interesu privrede i društva - kazao je Aleksić.

AUTOBUS MOGU DA VOZE I ŽENE Odmah se sa B može polagati za D kategoriju, a i žene sada lako mogu da upravljaju autobusima, menjači su automatski, udobni su za vožnju, a zarade prilično visoke. Neko ko radi za minimalac, ako je zdrav i sposoban može da pređe i da radi daleko kvalitetniji posao nego što sada radi.

Vozači u Nemačkoj nisu na ovakvom nivou zarada na kom su u Srbiji, i ostaje im relativno malo novca od 2.000 ili 2.500 evra kolika je plata, a i kazne za prekršaje su dramatično veće - od tri do 10 puta veće nego u Srbiji.

- Ima dosta vozača koji se vraćaju, posebno ako odu sami. Sam čovek kada ode u inostranstvo nije nikakva sreća, a u Srbiju dolaze iz Indije, Šri Lanke, drugih krajeva i da prolaze korz veoma kvalitetnu selekciju.

