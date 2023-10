"DOK RASTU CENE, INFLACIJA NEĆE PRESTATI!" Ekonomista otkrio ZAŠTO je došlo do ponovnog POSKUPLJENJA: Nismo na zdravoj grani

Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama koji je Vlada Srbije usvojila početkom septembra, od prvog oktobra, akcize na derivate nafte, duvanske prerađevine i alkoholna pića, kafu i tečnosti za punjenje elektronskih cigareta više su za osam odsto.

Istovremeno, struja će od 1. novembra biti skuplja za osam odsto, pošto je Savet Agencije za energetiku prošle nedelje dao saglasnost na ovo povećanje cena. Ovo poslednje poskupljenje biće šesto u poslednje tri godine.

Mahmud Bušatlija, savetnik za investicije i razvoj, gostovao je u emisiji Puls Srbije gde je govorio o poskupljenjima, ali i otkrio zašto dolazi do njih.

- Rastu cene, a kada rastu cene inflacija neće prestati. Kolika će ona biti, to je teško znati. Ali čak i kada se smanjuje inflacija, ona postoji. Ne možete reći da ste na zdravoj grani dok se ne dogura na ispod 3%. Da bi se to postiglo, onda cene moraju da miruju, ali one ne mogu da miruju iz prostog razloga što izgleda da mi imamo javne finansije koje uzimaju kredite ili podižu budžetski prihod kroz akcize. Praktično mi imamo način rešavanja problema gde mi uzmemo kredit, da bi vratili kredit - rekao je Bušatlija i dodao:

- Sada vreme nije tako zgodno kao što je bilo prošlih godina kada je kapital bio vrlo jeftin. Gotovo da nije bilo kamata na te kredite. Onda kada uzmete takav kredit da pokrijete prethodni, kamata nije toliko velika pa ima i nekog opravdanja u tome. Međutim, sada smo u fazi gde moramo da uzimamo mnogo skupe kredite da bi smo pokrili naše državne dugove. Ne znam na koji način će se dalje odvijati naša ekonomska politika, a pogotovo monetarna.

Kurir.rs

