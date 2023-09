SVE SUBVENCIJE ZA RATARE BIĆE ISPLAĆENE DO KRAJA NEDELJE: Većini novac leže već danas, evo šta ih još očekuje

Subvencije će dobiti svih 58.000 poljoprivrednika koji su podneli zahtev za podsticaje za genetiku, a njih 5.000 je na dopuni. Subvencije za tov biće isplaćene do kraja ove nedelje, i to danas za 10.000 poljoprivrednika od ukupno 20.000.

- Sve mere direktnih davanja koje smo obećali biće isplaćene do kraja ovog meseca - rekla je Jelena Tanasković, ministarka poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Kako je naglasila, već danas se isplaćuju subvencije po hektaru i za kvalitetna priplodna grla koje su povećane sa 25.000 dinara na 40.000, a do kraja nedelje stižu i sve ostale.

SVI DUGOVI ISPLAĆENI

Ekstremne vremenske prilike i učestale nepogode, ostavile su drastične posledice na srpsku poljoprivredu.

- Mislim da smo skoro sve uradili što smo imali od zadatka, naravno, poljoprivrednicima treba vremena da to i vide. Imali smo kiše, pa onda na to sve pad cena na evropskom tržištu i potpuni slom. Pšenica je prošle godine bila 42 dinara, sada je 19. Mi se zaista suočavamo sa jako teškom poljoprivrednom godinom. Ali, ono što je bitno jeste da su svi dugovi isplaćeni. Ostale su nam još subvencije za investiranje, to ćemo do kraja godine isplatiti – rekla je ministarka.