TRIKOVI KAKO DA VAM RAČUNI ZA STRUJU BUDU MANJI: Samo 1 stvar štedi energiju 4 puta, a na ova 2 mesta u kući su najveći potrošači!

moguće novo poskupljenje do kraja godine

Apeli nadležnih da se uštedom struje mogu smanjiti računi pokazali su se opravdanim, jer je svakog meseca u proteklih godinu dana više od milion domaćinstava u Srbiji smanjilo potrošnju električne energije u odnosu na isti mesec prethodne godine, potvrdila je i ministarka energetike Dubravka Đedović.

Računica pokazuje da bi ukoliko struja poskupi još jednom do kraja godine za oko osam odsto, kako se najavljuje, da će račun za utrošenu električnu energiju onih koji budu palili TA peći biti veći u proseku za 1.500 dinara.

U slučaju grejanja na klimu, a uz pretpostavljeno poskupljenje od osam procenata, taj račun bi bio veći za oko 936 dinara. Malo ili mnogo, zavisi od budžeta svakog od nas, ali ako se zima oduži kao ove godine pa potraje do kraja maja, umesto šest, grejaćemo se osam meseci.

Novinar i ekonomski stručnjak Milan Miličić rekao je u Jutarnjem programu Kurir televizije trikove kako možemo da uštedimo struju.

Miličić je tada istakao da je potrebno da celo srpsko društvo bude racionalnije u potrošnji energije i otkrio kako možemo putem investicione uštede smanjiti sebi račun za struju.

- Definitivno mora doći do energetskog otrežnjenja. Kada živimo lagodno, ne vodimo računa da li gasimo svetlo ili ne. Brčkamo se u kadi, ne tuširamo se. Postoji niz mera koje mi kao građani možemo da sprovedemo. To se može podeliti na dve vrste mera. Prva je investiciona ušteda, to znači da treba da ubacimo PVC stolariju kako ne bi izlazila toplota kroz prozore, štedljive sijalice, solarne panele, termoregulaciju u stanovima - objasnio je tada Miličić.

Prema istraživanjima, kuhinja i kupatilo su prostorije u kojima se najviše troši struja.

Miličić savetuje da mašinu za pranje veša palimo noću, a da u kuhinji koristimo ekspres lonac jer on uštedi i do četiri puta električnu energiju.

- U kupatilu i kuhinji se najviše troši struja. Trebalo bi paliti mašinu noću, ne koristiti program za sušenje veša. Treba da se podsetimo kako su naše majke kuvale u ekspres loncu. On uštedi 3-4 puta energiju. Možemo na hiljadu načina da učestvujemo mi kao građani u toj uštedi. Jednostavno, da ugasimo svetlo kad izlazimo iz sobe. Takođe, gedžete punimo noću, a tako se troši više energije nego što je potrebno. Jako bitno, često ostavljamo punjače u utičnici, tako bezveze trošimo energiju - rekao je Miličić.

