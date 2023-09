OVO JE LISTA 10 NAJPLAĆENIJIH POSLOVA U SRBIJI: Za neke čak ne treba ni fakultet, zanatlije zarađuju više od inženjera

Prema zvaničnim podacima Rebubličkog zavoda za statistiku, u prvom kvartalu 2023. godine lista zaposlenih imala je 2.835.900, a broj nezaposlenih 317.800. Minimalna plata je iznosila nešto ispod 40.000, dok pojedini zaposleni mogu da se pohvale da su im koverte debele i do pola miliona dinara.

Pored toga što su ogromne plate uglavnom rezervisane za visoko kvalifikovane profile, ima i onih na pozicijama koje su u deficitu, i za koje nije potreban završen fakultet.

1. IT POZICIJE

Na prvom mestu u poslednje dve godine našle su se razne IT pozicije za programere različitih tehnologija. To su: IT Project Manager, UX / UI / WEB Designer, C#/C++ Developer, Mobile developer, Data Warehouse / Business Intelligence Developer, Python Developer, Software Developer / Programmer / Engineer, JavaScript Developer, Business Intelligence / Data Warehouse Consultant, Backend developer, Software Developer / Programmer / Engineer, Full stack developer i Backend developer i njihove zarade su se kretale u od 250.000 do 500.000 dinara.

foto: Promo

2. MENADŽER PRODAJE - 250.000 do 350.000 dinara

3. ŠEF GRADILIŠTA - 250.000 dinara

4. VOZAČ - 250.000 do 350.000 dinara

5.MARKETING MENADŽER - 250.000 dinara

6. VODOINSTALATER - 240.000 dinara

7. ARHITEKTONSKI PROJEKTANT - 240.000 do 270.000 dinara

8. MAŠINSKI INŽENJER - 235.000 dinara

9. ŠEF KUHINJE - 350.000 dinara

10. STOMATOLOG - 180.000 dinara

foto: Shutterstock

Prema podacima Infostuda, ovo su maksimalni iznosi zarada, što znači da nisu proseci, niti se ovolike plate očekuju od strane svih poslodavaca za iste pozicije.

Kako navode, ova zarada isključivo zavisi od dodatnog procenta od prodaje koji se ostvari na osnovnu zaradu. Za većinu navedenih pozicija vidimo da su u pitanju deficitarna zanimanja poput vozaća. vodoinstalatera i oblasti poput ugostiteljstva i građevine gde se poslodavci zaista bore za sav kvalifikovani kadar sa visinama zarade.

Sa druge strane, ako posmatramo podatke Republičkog zavoda za statistiku – podaci nam govore malo drugačije.

Na prvom mestu su i dalje programeri, pa potom slede zaposleni u avio saobraćaju, nakon kojih slede naučni istraživači, finansijske usluge i eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa.

