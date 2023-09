ZA PENZIONERE I GORIVO PO POVLAŠĆENOJ CENI: Evo za koliko će jeftinije točiti na pumpama, a imaće i ovu važnu pogodnost u vožnji

Naftna Industrija Srbije će dati popust od jedan do tri dinara po litru goriva zavisno od vrste, a sporazum sa Putevima Srbije omogućava smanjenje cene putarine za tri odsto za naše najstarije sugrađane, rekao je Siniša Mali, ministar finansija.

- U Amanu, sa kojim je takođe potpisan sporazum, nude do 10 odsto popusta na svoj asortiman. Do danas su potpisani ugovori sa 16 preduzeća koja su se uključila u akciju Penzionerska kartica, a broj firmi i institucija koje su podržale ovu akciju, koja penzionerima omogućava da jeftinije dolaze do određenih proizvoda i usluga premašio je 600 - naveo je ministar.

foto: Zorana Jevtić

Prema njegovim rečima gotovo 870.000 penzionera se prijavilo za dobijanje penzionerskih kartica, a najstariji ih već podižu u filijalama Fonda PIO, a do 1. oktobra biće gotove kartice svih koji su se prijavili.

Akciji su se, između ostalih, priključila i tri doma za stare, Akvaten, kompleks i dom za stare Alibunar, Dom za smeštaj odraslih i starijih „Sveti Trifun“ iz Beograda, i više medicinskih ustanova i banja.

foto: Facebook Printscreen, PIO Fond

Takođe i očna kuća Albert Beograd, Dijagnostički centar Albert Beograd, Specijalna bolnica Merkur Vrnjačka banja, Banja Rusanda iz Melenaca, Milennium Medical Centar, Vranjska banja, te Specijalna bolnica za nespecifične plućne bolesti Sokobanja, za rehabilitaciju Banja Kanjiža, Junaković Apatin i Gamzigrad, iz Zaječara kao i Atomska banja Gornja Trepča.

kurir.rs