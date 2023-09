Usvojene su izmene i dopune Zakona o akcizama, kojima se povećavaju akcize na derivate nafte, duvanske prerađevine i alkoholna pića, kafu i tečnosti za punjenje elektronskih cigareta i to za osam odsto.

Ta odluka stupa na snagu 1. oktobra. Nadležni povećanje akcize obrazlažu “homogenizacijom akcizne politike sa standardima Evropske unije i uvećanjem budžetskih prihoda”.

Da li će i kako povećanje akcize na gorivo odraziti na troškove života?

foto: Shutterstock

Sveobuhvatno o ovoj temi govorio je gost jutarnjeg programa Kurir televizije, Nebojša Atanacković, počasni predsednik Unije poslodavaca Srbije.

Prvo je rekao da se kod nas akcize disu dizale još od februara pretprošle godine:

- U principu, povećanje akcize na goriva, sigurno će uticati na to da krajnja cena bude veća. Akcize Vlada nije dizala od februara 2021. godine, inače je po uredbi da se svake godine prati koliki je rast cena bio na malo i da se za toliko poveća akciza. Čak, šta više, do marta ove godine smo imali situaciju da je akciza bila umanjena. U krajnjoj linije, ovo radimo da bismo se uklopili u te standarde, kada se radi o drugim artiklima onda je to težnja, odnosno da se i kod nas ljudi odučavaju od alkohola, cigareta...

01:34 CENA DIZELA UTIČE NA CENU TRANSPORTA, PA ONDA NA MALOPRODAJNU Atanacković obrazložio: Odraz povećanja akciza na troškove života

Potom se osvrnuo na cene goriva:

- Što se tiče goriva, godinama govorim da bi trebalo da bude u preraspodeli punjenje budžeta iz derivata, tako što ćemo smanjiti akcize na dizel jer povećanjem akcize na benzin dobićemo opterećenje kao kada kupujemo alkoholna pića. To je jer se pretežno vozimo benziskim automobilima. Međutim, cena dizela utiče na cenu transporta, a ta cena utiče dalje na formiranje maloprodajnih cena.

Kurir.rs

