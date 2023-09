GRAĐANI POHRLILI NA JEFTINIJE PROIZVODE: Kurir obišao markete, evo šta je prvo razgrabljeno! (FOTO)

U prodavnicama trgovinskih lanca u Srbiji do kraja godine biće jeftiniji minimum 20 prehrambenih proizvoda, proizvodi za ličnu higijenu i kućna hemija pod oznakom "Bolja cena". Građani su ranom zorom pohrlili u supermarkete kako bi pronašli artikle sa nižom cenom, a reporteri Kurira su juče u popodnevnim satima već zatekli poluprazne rafove u pojedinim prodavnicama.

Obišli smo veće markete na Karaburmi i u centru prestonice gde smo zatekli velike gužve između rafova, ali i duge redove na kasama. Pojedini potrošači su bili u potrazi za "boljim cenama" gde su mogli da vide da je parizer pojeftinio za čak 140 dinara, testenina za 30 dinara te pakovanje sada košta 40 dinara.

Kupka za bebe je niža za 60 dinara i iznosi 70 dinara, dok je mleko u prahu sa 2.489 dinara sniženo na 1.900 dinara. Takođe, šampon za kosu za odrasle nije više 120, već 80 dinara, deterdžent za sudove je koštao 126 dinara, a sada je 70 dinara dok pakovanje toalet papira od četiri rolne ne košta više 157 dinara, već 85 dinara. I deterdžent za pranje veša je na sniženju te je sa 1.800 dinara pojeftinio na 850 dinara što je i najveća ušteda od čak 950 dinara.

Skoro prazni rafovi

Pakovanje od dva litra soka od jabuke je koštalo 120 dinara, a sada je 80 dinara, a raf je već bio skoro prazan jer se očigledno brzo razgrabio. Videli smo i da pakovanje kafe od 100 grama koje je koštalo 140 dinara sada iznosi 90 dinara. Pojeftinjenje nije zaobišlo ni mleko. Jedan litar sada košta 95 dinara, a koštao je 110 dinara. Kilogram jabuke iznosi 69 dinara, a bio je 99 dinara kao i kilogram belog krompira koji sada košta 60 dinara.

Penzionerka Gordana Mitić kaže za Kurir da će ove niže cene svima značiti.

- Ima onih koji se foliraju i kažu da to ne kupuju. Nemojte da se lažemo, ovo sniženje znači svim penzionerima. Nekada sam za jedan ček mogla da donesem puna kolica. Sad za jedan ček kupim napunim ceger. Ja obilazim radnje i pratim gde je najjeftinije ono što jedem. Kupujem na tri, četiri pet mesta, a oni sad našli da prozivaju predsednika. Najbolje bi bilo da smo složni da izađemo iz ove situacije. Svi težimo tome da nađemo nešto jeftinije - rekla je Mitićeva.

I Nazifija Alijević (78), domaćica, kaže da je upravo krenula do prodavnice da vidi niže cene i jeftini parizer.

- Kako su cene skočile od prošle godine nigde nema jeftino. Živim sa mužem od njegove penzije, ne žalimo se, zadovoljni smo, ali što da ne uštedimo kad možemo. Nekome će to više značiti, nekome manje - naglasila je Alijevićeva.

Zadovoljni potrošači

Odluku države da spusti cene proizvoda pohvalila je i Tatjana Javorac.

- Plate treba da rastu i da prate inflaciju kao i penzije. Svi mi gledamo da uštedimo što više prilikom kupovine bez obzira na to koliko zarađujemo pa tako i mislim da će to svima značiti, a naročito onima koji možda kupuju baš od tih proizvođača.

Takođe, penzioner Slobodan Stanković kaže da je čuo za sniženja i da će to dobro doći.

Vučić doručkovao s ministrima

Parizer posato neprijatelj opozicije, pojeftinjuje još 10 proizvoda

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je juče objavio video-snimak iz Palate Srbija u kome je rekao da su ujutru u prodavnicu otišli ministri Siniša Mali i Tomislav Momirović koji su pazarili pola kilograma parizera domaće proizvodnje, dva litra jogurta, dva hleba "sava" majonez, dve kese za ukupno 585 dinara.

- Kao što smo i obećali onima koji su to od nas zahtevali, nije to bio naš hir, jer su rekli valjda da to nećemo i ne smemo da jedemo. Cena ovog parizera jeftinija je čak 140 dinara po kilogramu i veoma sam srećan zbog toga, što smo uspeli. Nešto što narod voli da jede, nešto na čemu smo svi mi odrasli i nešto što ja i danas često jedem, posebno u avionu kad idem u inostranstvo, tražim da mi naprave baš ovakav jedan sendvič - kazao je Vučić i dodao:

foto: Instagram/buducnostsrbijeav

- U nedelju uveče su rekli da mi ne smemo da pojedemo ovaj parizer, valjda je lošeg kvaliteta i valjda je to loša hrana. Ja mislim da je odlična, a kada smo rekli da ćemo to da uradimo, onda se sva graja podigla i parizer im postaje arhetip političkog neprijatelja - rekao je Vućić i najavio da će od sledeće nedelje još najmanje 10 proizvoda u trgovinskim lancima imati "značajno sniženje". - Želimo da zajednički suzbijamo inflaciju, baš sada, kada značajno povećavamo plate i penzije, želimo da pokažemo brigu prema običnim ljudima, ali i da ljudi razumeju kako funkcionišu izmišljotine onih koji ništa ne rade po ceo dan i imaju vremena da izmišljaju i vređaju druge ljude...

E, sad da mi stavimo ovaj majonez ovako na hleb, kao što smo uvek radili.... Tomo, Siniša... Parizer stavite, i sad lepo, pola kilograma hleba.., dovoljno za mene, debelog i previše, za njih možda nije dovoljno. Ajd prijatno, momci - rekao je Vučić na šta su mu Mali i Momirović odgovorili: "Prijatno, šefe".