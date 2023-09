BEOGRAĐANE DERU NA KIRIJI I TAKSIJU: Evo detaljnog pregleda šta je skuplje, a šta jeftinije u Beogradu nego kod komšija

U Sarajevu možete pojesti obrok u restoranu za oko 600 dinara, popiti kapućino za 177 dinara i odvesti se iz kafane taksijem, čiji start košta 150 dinara. Ovo su samo neke od stavki po kojima je ovaj grad jeftiniji od Beograda. U odnosu na druge gradove u regionu, Zagreb i Podgoricu, vožnja taksijem povoljnija je u glavnom gradu Crne Gore, u odnosu na Sarajevo.

U Podgorici je za ručak potrebno izdvojiti oko 820 dinara, u Beogradu oko 1.000, dok je porcija u glavnom gradu Hrvatske za oko 400 dinara skuplja. To pokazuje kalkulacija veb stranice Numbeo, koja predstavlja najveću svetsku bazu podataka o troškovima života.

CENA RUČKA:

Beograd-Sarajevo

Potrošačke cene u Sarajevu su 12,4 odsto niže nego u Beogradu, a podstanari u glavnom gradu BiH kiriju plaćaju čak 64,3 odsto manje nego zakupci u Beogradu. Cene namirnica u Sarajevu su za 12,2 odsto niže nego u našoj prestonici, ali ceh u kafani košta još mnogo manje. Cene restorana u Sarajevu su za 35,2 odsto niže nego u Beogradu, pa ručak za tri osobe u ovom gradu košta kao dve porcije u srpskoj prestonici. Ručak je oko 600 dinara, dok je kod nas oko 1.000 dinara.

Piće je još povoljnije - kapućino je oko 177 dinara, što je čak 70 dinara manje nego u Beogradu, dok je flašica vode oko 105 dinara. Domaće pivo od pola litra u kafićima košta oko 237 dinara i nije mnogo jeftinije nego u Beogradu gde je potrebno izdvojiti oko 250 dinara. Piva strane proizvodnje su, međutim, čak 30 odsto jeftinija u BiH. U Sarajevu boca stranog piva od 0,33 litra košta 240, a u Beogradu čak 350 dinara!

JEFTINIJI I VRTIĆ

Predškolsko i osnovno obrazovanje je u Sarajevu pristupačnije i to za 38, odnosno za 53 odsto. U Sarajevu se možete i obući i obuti po povoljnijim cenama i to čak i u trgovinskim lancima koji posluju i kod nas, ali u Beogradu imaju veće cene za 6 do 18 odsto.