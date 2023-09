DANA JE 10 GODINA RADILA NA KRUZERU, A SADA JE OTKRILA I KOLIKE SU PLATE: Od jedne stvari sve zavisi, a pomenula i šta je NAJTEŽE!

Sa 18 godina sam počela rad na kruzeru i to kao frizer, a onda sam postala spa-menadžer i ostala sam deset godina na brodu. Zahvaljujući zaradi sam tada za 18 meseci uspela da otplatim stan, a plate se kreću od 800 dolara do čak 15.000 dolara, rekla je za Kurir Dana Šćepović (38), Menadžer za regrutaciju i ambasador kompanije "London Wellness academy".

Mnoge zanima kako izgleda rad na kruzerima, kakve su zarade, a Šćepovićeva je opisala svoje iskustvo rada na kruzeru kao tinejdžerka, ali je i dala savet svim osobama koje planiraju odlazak na brod da svakako pokušaju kako ne bi žalili za onim što nisu uradili u životu jer će posle prvog ugovora znati da li žele to.

- Engleski je vrlo važan faktor, dakle, komunikacija i izražavanje. Ako se desi da te ne razumeju frustriraš se i tada se gubiš samopouzdanje. Brod je kao hotel na vodi, sve što treba hotelu treba i brodu, od majstora, do kuvara preko frizera do kapetana... Što se tiče plata za nekoga ko, recimo, pere sudove najniže su od 800 dolara, rad u spa-centrima od 2.000 do 3.000 dolara, pa sve do kapetana koji ima 15.000 dolara.

Sve zavisi od profesije. Takođe, potrebno je da imate i znanje odnosno diplomu iz profesije za koju aplicirate. Uvek se trudite da završite ugovor. Svako ko da otkaz obično zažali jer nije moguće vratiti se na brod nakon toga. Ugovori se daju na devet meseci. Ja sam, recimo, jednom spojila dva ugovora da bi otplatila stan koji sam kupila, dakle za 18 meseci. Imala sam odličan tim ljudi sa kojima sam radila tada kao menadžer.

Zahvalna sam svima koji su mi taj period olakšali i ulepšali. Istina je da ljudi čine iskustvo, ali za mene jako težak period. Fizički i mentalni umor postoje. Smatram da je konstruktivno uzeti adekvatan i ugodan odmor i rehabilitovati se jer je brod zahtevan naročito u uslužnim delatnostima.

Ima i onih koji ne mogu da izdrže ili shvate da nisu za to. Ako se to desi idete kući i srećno vam bilo, niko vas neće držati protiv vaše volje, ali vas neće ni ponovo angažovati. Zato tri puta meri, jednom seci - poručila je Šćepovićeva.

Što se tiče slobodnih dana, naša sagovornica kaže da kod njih u kompaniji radnici imaju dan i po slobodno nedeljno.

- Tada si obično sa koktelom na plaži ili u šopingu. Brod je lepo, drugačije i intenzivno iskustvo, bez obzira na sve video-snimke koje pogledaš ne možeš da znaš kako je i kako ćeš se uklopiti, to je kao eksremni sport, moraš da probaš da li bi znao. Nekome budi adrenalin, nekom najpre strah pa zatim uzbuđenje. Svakako činjenica je da se svako vrati sa broda jači, sigurniji i uspe da uvidi svoje najveće kvalitete jer će rad na brodu od vas zahtevati sve i više.

Podsetimo, Šćepovićeva je ispričala i da na kruzerima uglavom radite sa Amerikancima, koji su poznati po tome da ostavljaju dobar bakšiš.

- Moj naveći bakšiš u karijeri je bio od bračnog para poznatih režisera koji su bili moji gosti za beljenje zuba. Tada nisam znala o kome je reč jer ne nose brendirane tašne i satove već hodaju u japankama i majicama po brodu. Baš ti su jako imućni gosti. Tretirala sam ih sa puno poštovanja, bila ljubazna. Kupili su preperate, ali nije bilo bakšiša... Pomsilia sam: "Pa, dobro nema veze"... Međutim, popodne je ostavljena koverta za mene, kada sam otvorila videla sam keš bakšiš od čak 3.000 dolara. I danas mi vrati osmh na lice to sećanje, moj najveći bakšiš ikada - ispričala je naša sagovornica.

