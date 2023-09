BEOGRAĐANKA RADI OVAJ POSAO I ZARAĐUJE DO 200.000 DINARA MESEČNO! Otkrila kako dođe do te cifre, ali i ko može još više da zaradi!

Poslednjih deset godina u Srbiji, pored zanatlija, nedostaju i vozači, vodoinstalateri, električari, metalostrugari, šefovi kuhinje, frizeri a za ove poslove poslodavci daju maksimalne mesečne zarade od 1.000 do čak 3.000 evra!

Mnogi frizeri koji drže salone žale se da im fale radnici, ali s druge strane u Beogradu, ali i ostalim većim gradovima gotovo da nema stambene zgrade u kojoj nećete videti i kozmetički ili pak frizerski salon, a često su i objedinjeni.

To potvrđuju i podaci Agencije za privredne registre, pošto je broj registrovanih frizersko-kozmetičkih salona od kraja 2022. do polovine juna ove godine porastao za više od 400. U APR-u kažu da je trenutno registrovano 13.938 preduzetnika sa ovom šifrom delatnosti, ali da je uočljiv trend rasta pokazuje i poređenje u prethodne tri godine.

foto: Profimedia

Iako plate frizera idu do 120.000 dinara sa bakšišom u prestonici, zarada kozmetičarima ide i do 200.000 dinara.

To potvrđuje i primer Beograđanke D. M. koja radi manikir i pedikir u jednom kozmetičkom salonu i mesečno zaradi do 200.000 dinara.

- Fiksna plata u salonu u kome radim mi je 70.000 dinara. Plus od svake mušterije imam procenat i to 30 odsto i bakšiš. Takođe, imam dosta drugarica kojima odradim nokte i kada sve to sračunam mesečna zarada mi izađe do 200.000 dinara. Na sve to ja imam dosta slobodnog vremena, a onim se bavim zato što volim i onda mi bude mnogo lakše da završavam sve to - priča za Kurir ova Beograđanka i dodaje:

- Što se tiče stavljanje gela ta usluga košta 1.200 dinara, ojačavanje je nešto skuplje i iznosi 1.500 dinara, dok nadogradnja zavisno od dužine nokta ide do 2.000 dinara. Sa mojom mesečnom zaradom imam i za sebe dovoljno, za hranu, račune, ali i putovanja. Generalno uvek fali radnika kozmetičara posebno sada kada ima toliko salona i svakoj devojci bi preporučila ovo jer zaista može da se zaradi. Dodatni plus je svakako ukoliko devojka zna i da šminka jer šminka u Beogradu u proseku košta oko 50 evra.

Kurir.rs