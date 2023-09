ŠTA SE VIŠE ISPLATI - GOTOV AJVAR ILI PAPRIKA? Domaćice u dilemi, evo šta nam kažu prodavci

Na vranjskoj pijaci ima svega što je potrebno za pripremu zimnice, sad se se najviše traže paprike i paradajz. Paradajz za kuvanje koji se stavlja u flaše, paprika za ajvar. Što se cena tiče situacija zanimljiva, za neke proizvode i neočekivana.

Prodavci na vranjskoj pijaci napominju da u odnosu na prošlu godinu nema velike razlike u ceni poljoprivrednih proizvoda.

Objašnjavaju da ove godine nisu cene povrća otišle "mnogo gore".

foto: Foto: Kurir.rs/T. S.

"Sad se najviše traže paprike, paradajz za kuvanje za flaše, paprika za ajvar za zamrzivač, turšija se sprema. Uveliko se priprema zimnica", napominje V.S. čija je tezga najposećenija na vranjskoj pijaci.

Na pitanje da li je skuplja pijaca ove u odnosu na prošlu godinu odgovara:

"Pa da vam kažem, tu nekih 10 do 20 dinara po kilogramu možda nešto skuplja uglavnom tu su cene kao prošle godine".

Ona dodaje da domaćice ne spremaju zimnicu kao ranijih godina i dosta je onih koje se odlučuju za kupovinu gotove zimnice u marketima.

foto: Foto: Kurir.rs/T. S.

"Ne, ne spremaju toliko, prvo idu kupuju karticama na odloženo plaćanje, drugo šta ja znam kažu više im se isplati da kupe gotovo, međutim "gotovo i sam kad spremiš nije isto". Tegla ajvara je 700 dinara ne znam tako kažu, jer mi spremamo, a više se isplati sam da spremiš znaš šta spremaš i ne mora u velikoj količini onoliko koliko možeš da pojedeš to je najbitnije", smatra V.S. čija je tezga najposećenija na vranjskoj pijaci.

Naša sagovornica objašnjava kako izgleda pijačni barometar u Vranju, uz napomenu da sve zavisi od kvaliteta robe.

"Paradajz je od 120 do 200 dinara koliko je ovaj domaći "jabukar".

foto: Foto: Kurir.rs/T. S.

Paprika je malo skuplja od 150 do 180 dinara slatka, a ljuta je 250 dinara, koliko je i paprika za niz, ona koju nižemo i sušimo. Papričice su isto, i one su 250 dinara kilogram.

Kupus je 80 do 100 , šargarepa 150 dinara crni luk 100-120 dinara, beli 400 do čak 500 dinara koliko treba izdvojiti za kilogram, dok je krompir 80 do 100 dinara zavisi od kvaliteta".

T.S.