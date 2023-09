AKCIJA "BOLJE CENE" DO NOVE GODINE: Građani da prijave ako ne bude proizvoda po sniženoj ceni

Od srede će cene 20 proizvoda u svim trgovinskim lancima biti znatno niže. Ministar unutrašnje i spoljne trgovine Tomislav Momirović poziva građane da iskoriste ovu akciju koja će trajati do Nove godine i da izaberu artikle s natpisom "bolje cene". Posebno ističe da je cilj da te cene budu najniže ili među najnižim u Evropi.

Trgovci, proizvođači i predstavnici države postigli su sporazum o snizavanju marži, što znači i snižavanje cena određenih proizvoda u prodavnicama. Predsednik Srbije najavio je da će već od naredne srede 20 proizvoda u svim trgovinskim lancima biti znatno sniženo.

"Svi smo zajedničkim naporima sagledali da postoji problem, da je standard naših građana ugrožen i da moramo da napravimo jedan iskorak kako bismo obezbedili ljudima, makar za ove proizvode, niže cene. Kada kažem niže cene, naš cilj je da te cene budu najniže ili među najnižim u Evropi. Uopšte se ne radi o nekoliko proizvoda. Radi se o 20 proizvoda", ističe Tomislav Momirović.

Reč je, kako navodi, o mleku, jogurtu, siru belom u kriški, jabukama, krompiru, testenini, pilećem mesu u trupu, salami u omotu, bezalkoholnom pivu, sokovima, kafi, hrani za bebe, šamponu i kupki za bebe, dečjim pelenama, šamponu i kupki za odrasle, toalet papiru, higijenskim ulošcima, deterdžentu za pranje sudova i deterdžentu za pranje veša.

Koliko će koštati proizvodi

Ministar pojašnjava da će jogurt koji je koštao oko 150 dinara, od srede biti 105, dok će cena dečjeg šampona od 200 mililitara, koja je, u jednom trgovinskom lancu 107 dinara, sada iznositi 69.

"Naravno, nisu još sve cene formirane, neophodno je da se svako u ovom lancu, i trgovci, i proizvođači, odreknu dela zarade. Kako bi izašli u susret, zaštitili standard građana, za vladu su to građani, za trgovinske lance i proizvođače su to klijenti i kupci, ali imamo zajednički interes", naglašava Momirović.

Precizira da će svaki trgovac obezbediti minimum jedan proizvod iz te kategorije. On pregovara sa svojim proizvođačima i oni moraju da se odreknu dela zarade, pa će onda će biti jeftinije cene.

"Mislim da ljudi sa pravom, naravno, žele da cene uvek budu niže, sa pravom su gledali na poskupljenja, jer je inflacija u celoj Evropi, ali ljudi na kraju vide trgovce. To je ceo jedan ekonomski lanac na čijem čelu su trgovci. A ono što mi želimo kao vlada, i ono što su sve te kompanije ispoštovale, da ljudi za svoj teško zarađeni novac mogu da kupe više proizvoda", naglašava ministar.

Zahvalio je trgovinskim lancima, proizvođačima, jer su, kako ističe, uspeli da naprave jedan snažan iskorak i to će, očekuje, biti rezultat.

Ukazuje i da postoji opasnost od izvesnih zloupotreba, ali da Vlada to neće dozvoliti i da će kontrola biti efikasna.

Akcija "bolje cene" do Nove godine

"Ja pozivam ljude da to ozbiljno shvate, pozivam građane da iskoriste ovu akciju, da obrate pažnju i da tamo gde vide ovaj natpis, 'bolje cene', budu uvereni da su to najjeftinije cene u Evropi za ovih 20 artikala. Od srede startuje akcija, ona će trajati do Nove godine i to će biti zaista jedan veliki napor naše privrede i naše vlade", poručio je Momirović.

Što se tiče povećanja akciza od 1. oktobra na kafu, cigarete, alkohol, naftne derivate, ministar ocenjuje da je, ako akcizu prevedemo na cene, to relativno malo poskupljenje.

"Sigurno da će alkohol i cigarete poskupiti malo više, ali opet smatram da ni to neće značajno ugroziti ljude koji konzumiraju te proizvode", zaključuje Momirović.

