JOŠ SE PRIČA O JULSKOM RAČUNU ZA STRUJU I STREPI OD AVGUSTOVSKOG Ovo bi mogao biti krivac! Kome se i kako žaliti na previsok račun

Nije mali broj Beograđana koji su bili neprijatno iznenađeni julskim računima za struju, posebno onih koji su u tom periodu bili na odmoru.

U EPS-u tvrde da je potrošnja tokom leta porasla za 20 odsto zbog rashlađivanja.

Kome građani mogu da se žale ako sumnjaju da im je račun nerealno visok?

Da li su glavni krivci klima-uređaji ili prethodno poskupljenje struje u maju koje se tek sada, zbog veće potrošnje, primeti, još se priča o julskim računima za struju, objavio je RTS kojem su građani uglavnom navodili da su im julski računi bili veći, pretpostavljaju zbog upotrebe klima-uređaja.

Bilo je i onih čija je potrošnja bila nula dinara i smatraju da je reč o greški.

Zbog prijava građana da im je stigao uvećan julski račun za struju, Udruženje "Efektiva" objavilo je uputstvo za postupanje u takvoj situaciji.

"Građani koji žele da uđu u taj način dokazivanja, a to im je jedini način, oni treba da plate nesporni deo, dakle ako procene da je to 3.000 dinara, a da preostalih tri, četiri, pet, koliko je preko, da ne plate i da obaveste EPS o tome. Dakle, da koriste svoje pravo predviđeno Zakonom o zaštiti potrošača, a onda neka EPS dokazuje da li je taj sporni deo stvarna potrošnja ili je to neka greška", rekao je Dejan Gavrilović iz Udruženja "Efektiva".

EPS: Grešaka je bilo, ali ne više nego obično

Da je grešaka bilo, ali ne više nego obično, kažu i u EPS-u. Od 2.730 prigovora kupaca na očitano stanje u julu, 1.615 bilo je opravdano. Kako kažu, u odnosu na više od tri miliona potrošača u kategoriji domaćinstva, to je uobičajen broj prigovora.

Građani koji sumnjaju u ispravnost računa reklamacije mogu da podnesu mejlom, da pozovu telefonom ili na šalterima ekspozitura, a rok za žalbe, kako kažu u Udruženju "Efektiva", još traje.

Kurir.rs/RTS