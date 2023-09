ŠTA SVE BANKE NAPLAĆUJU? Ovo su usluge za koje uzimaju novac, a iznos nije mali, evo koliko košta opomena za dozvoljeni minus

Ukoliko odete u nedozvoljeni minus, banke će vam poslati opomenu za prekoračenje koja će vas koštati 200 dinara. Ovo je samo jedna od naknada koju poslovne banke naplaćuju kod nas.

Sporazum Narodne banke Srbije i poslovnih banaka o smanjenju naknada za platne usluge prestao je da važi 31. avgusta 2023. godine, pa su neke od 1. septembra provizije za stanovništvo i registrovana poljoprivredna gazdinstva vratile na nivo pre snižavanja, odnosno ponovo će se primenjivati naknade u skladu sa cenovnikom koji je važio od 1. avgusta 2021. do kraja avgusta 2022. godine.

Neke su mahom podigle cene održavanja tekućeg računa, izdavanja čekovnih blanketa, iznos koji naplaćuju za podizanje novca karticama bilo debitnim ili kreditnim na bankomatima ili šalterima drugih banaka. Istini za volju, to su usluge koje klijenti najviše koriste.

KOLIKO SADA KOŠTA? U jednoj od banaka dinarski tekući račun za penzionere od 1. septembra mesečno košta 230, a bio je 200 dinara. Dinarski tekući račun koštao je ranije 250 dinara, a sada 290. Premijum dinarski tekući račun sada mesečno iznosi 620 dinara, a do 1. septembra je bio 595. Namenski dinarski račun fizičkog lica registrovanog poljoprivrednog gazdinstva sada ima cenu od 290 dinara, a koštao je klijenta 250. Izdavanje čekova bilo je 35 dinara po blanketu, a sada 40.

Povećane su naknade za podizanje novca debitnim i kreditnim karticama na bankomatima drugih banaka ili na šalterima drugih banaka. Uz standardni procenat od dva ili tri odsto vrednosti transakcije uvećan je minimalan iznos koji se plaća banci sa 150 i 200 dinara na 200 i 250.

Uz standardni procenat od dva ili tri odsto vrednosti transakcije uvećan je minimalan iznos koji se plaća banci sa 150 i 200 dinara na 200 i 250. Vođenje platnog računa, zavisno od vrste usluga, sada košta od 220 do 799 dinara mesečno, dok je u prethodnih godinu dana ta usluga iznosila od 154 do 559. Izdavanje čekova košta sada 25 do 35 dinara po čeku, dok je ranije bilo 21 do 24.

Sve banke moraju da imaju platni račun sa osnovnim uslugama koji iznosi 150 dinara i građani mogu u svakom trenutku da pređu na njega kod iste ili druge banke čime će izbeći povraćaj na "stare" cene.

Inače, nijedna banka nije tražila od NBS novo povećanje cena usluga. NBS je propisala obavezu za banke da ih obaveste o izmeni tarifa najkasnije 45 dana pre planiranog usvajanja tih izmena i da joj uz ta obaveštenja dostave svu propisanu dokumentaciju. Nekoliko banaka je dostavilo obaveštenje o uvođenju novih proizvoda, kojim su dopunili paletu proizvoda i usluga.

kurir.rs/Politika