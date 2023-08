U RUCI DRŽI 10 EVRA, IZA NJE MORE, A RODBINA JE PITA: Je l’ skupo? Hit-odgovor Dajane iz Srbije videlo MILION LJUDI! (VIDEO)

Cene na Jadranu ove godine variraju, od povoljnih i prihvatljivih do papreno skupih, te u zavisnosti od mesta gde se nalaze, iskustva turista iz Srbije su šarenolika.

Ipak, da je skupo - skupo je, a Dajana iz Srbije to je ilustrovala na komičan način.

Dajana pokazala šta se sve može sa deset evra u Rovinju

Devojka po imenu Dajana iz Srbije, objavila je na TikToku video u kojem je "pokazala" šta se sve može uraditi sa 10 evra u Rovinju. Njen video je prikupio više od milion pregleda do sada, budući da je na kreativan način prikazala ono o čemu se ove sezone dosta priča - da su cene visoke.

foto: Tik Tok Printscreen

Na početku snimka pod nazivom "Kad me rodbina prvo pita: Je l’ skupo u Rovinju?" ona pokazuje novčanicu od 10 evra dok stoji na ponti a iza nje je Rovinj. U drugom kadru, ona je rešila da pokaže šta se sve može sa tom količinom novca.

A prema njenom mišljenju, mogućnosti su bile sledeće: gledanje sa stene u more, bacanje kamenčića sa obale u vodu, grljenje stabla, šaranje štapom po zemlji u hladu borova i maslina, sedenje na klupi, i uzdisanje.

"Platila parking i to je to"

U prevodu - rodbino, skupo je, poručila je ona kroz snimak koji je oduševio korisnike TikToka.

"Platila parking i to je to", "Možeš se kupati", "Nasmeja me slatko", "Možeš se slikati", "Vrh", "A svuda je isto", "Uživanje u Rovinju nema cenu", "Doslovno", "Realno", bili su samo neki od komentara koji su se nizali ispod njene objave.

Kurir.rs/Blic/Tik Tok