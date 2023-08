BROJNE USLUGE U BANKAMA POSTAJU ZNATNO SKUPLJE! Vasić: Džentlmenski ugovor ističe, EVO ŠTA TO ZNAČI i koje troškove podrazumeva

Prvog septembra prestaje da važi dogovor Narodne banke Srbije i poslovnih banaka o zamrzavanju cena naknada i provizija - takozvani džentlmenski dogovor. To znači da bi i brojne usluge mogle da budu znatno skuplje.

Koliko će biti eventualno poskupljenje, od čega će zavisti i na šta građani treba da obrate pažnju istražuje reporter Kurir televizije Nikola Vujović...

On je u razgovoru sa sagovornikom Vladimir Vasićem finansijskim konsultant saznao da li nam stižu novi cenovnici banaka i šta tačno znači ova vest.

- Zapravo ova informacija je bila i prošle godine, 1. septembra kada je Narodna banka Srbije u dogovoru sa bankama, tako da kažem, zamrzla cenovnike naknada, pojedinih naknada i vratila je zapravo na 1. januar 2021. Odnosno, sve one druge banke koje su imale više cenovnike, one su ih umanjile za 30%. I sada, 1. septembra ističe taj džentlmenski dogovor - rekao je Vasić.

Kako će izgledati i da li će banke korigovati svoje cenovnike, to sad zavisi od svake pojedinačne banke, nastavio je.

- Ono što je bitno, one zapravo zakonski imaju pravo da vrate te cenovnike kakvi su i bili, da nas obavežu kao klijente. Za sve neka buduća povećanja koja mogu da budu i nastanu, banke su obavezne da jave svoju informaciju Nardonoj banci Srbije i to 45 dana pre nego što se dođe do promene. Tako da je to informacija koja je jako bitna za nas građane, korisnike bankarskih usluga - poručio je Vasić.

Videli smo da banke se ponašaju kao i bilo koji drugi privredni subjekat. Rastu troškovi, verovatno i postoji razlog zašto bi podizali cenovnike s jedne strane, pojašnjavaon, i navodi drugu stranu:

- S druge strane, mi kao klijenti bismo želeli da dobijemo uslugu po povoljnijoj ceni sa većim opsegom servisa koji se nude, i to je tržišna utakmica, ja bih to tako rekao. Sada stvari procena svake pojedinačne banke, kada i u kom trenutku i koliko će povećati svoje cene. Opet, za građane je bitno da u toj odluci Narodne banke Srbije postoji jedna stvar – stalno pričamo o održavanju računa i troškovima održavanja računa. Postoji jedan račun, takozvani bazični račun, ja bih ga rekao narodski račun, 150 dinara košta - rekao je i dodatno pojasnio:

To je trošak održavanja koji podrazumeva debitnu karticu, tekući račun, mogućnost plaćanja online, mobilnim i elektronskim bankarstvom i podizanje novca na bankomatima te banke besplatno. To je ono što ja verujem da je dobar deo naših građana može da koristi taj paket. Svi drugi paketi podrazumevaju nešto drugo, ali suštinski ovo jeste neka zaštitna mera za one najugroženije, kojima bilo koji trošak predstavlja mnogo. Pa je i Narodna banka izašla u susret i da kažemo, sve banke su obavezne da to primenjuju - rekao je Vasić.

Da li da samo promene banku ili imaju prava da budu nezadovoljni nekim od povećanja? - pitao je Vujović.

- Sigurno kao i bilo koja druga usluga. Nikada psihološki ne odgovara da se nešto povećava ako nije plata trošak. Ono što je bitno je da banka je obavezna dva meseca pre podizanja svojih naknada da obavesti klijente, kako su se već dogovorili, imeilom, Viberom, nekim drugim SMS-om, nekim drugim načinom koji je dogovoren. I to je obaveza banke. Mi kao klijenti možemo da ne prihvatimo tu ponudu i možemo da tražimo neki paket koji nam je povoljniji. To je možda savet građanima. Ili da promenimo banku, ukoliko to kao opcija postoji - poručio je Vasić.

