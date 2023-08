JEDNA OD NAJVEĆIH BANAKA U SRBIJI OBJAVILA NOVI CENOVNIK: Dobili zeleno svetlo da dižu cene - za sada SKUPLJE dve usluge

Od 1. septembra prestaje da važi dogovor između Narodne banke Srbije i komercijalnih banaka o zamrzavanju cena naknada i provizija, a to za potrošače ne može da bude dobra vest, jer banke sada mogu da povećaju cene usluga kao što su onlajn plaćanje i održavanje računa.

Od 20 banaka, koliko ih posluje u Srbiji, novi cenovnik objavila je jedna od većih. Tako će klijenti ove banke od 1. septembra više plaćati dve usluge.

Tokom proteklih godinu dana, visina naknada i provizija bila je “zamrznuta”, pa su banke morale da vrate cene na nivo od januara 2021. godine, ali ovaj dogovor više ne važi. Tako banke sada mogu da vrate naknade na nivo na kojem su bile pre sporazuma, a tada su bile više nego nakon zamrzavanja. Klijenti jedne velike banke u Srbiji prvi su koji će određene usluge morati da plaćaju više nego do sada. Ipak, to ne znači da poskupljuju sve usluge, već samo one platne, kao što su održavanje računa, korišćenje kartica, prenos novca, podizanje gotovine na bankomatima druge banke i korišćenje čekova.

Kolike su nove cene?

Za samo nekoliko dana, klijenti ove banke će održavanje računa plaćati od 150 do 799 dinara mesečno, dok se do sada ova usluga, u zavisnosti od vrste računa, plaćala od 150 do 559. Poskupeli su i izvodi platnog računa, pa svako ko želi da podigne izvod više od jednom mesečno, moraće to da plati 100 dinara po izvodu, umesto pređašnjih 70.

Dobra vest za korisnike čekova je da njihovo izdavanje ipak neće poskupeti, te će i nakon što, 1. septembra, novi cenovnik stupi na snagu, ono koštati od 25 do 35 dinara. Takođe, nisu se menajle usluge prenosa novca na tuđi račun preko elektronskog i mobilnog bankarstva, pa u zavisnosti od vrste računa, ova usluga i dalje košta između 10 i 30 dinara po transakciji. Nisu promenjene ni provizije koje klijenti ove banke plaćaju kada podižu novac na bankomatima neke druge banke.

Zeleno svetlo od centralne banke

Inače, banke u Srbiji ne mogu da povećavaju cene svojih usluga 'tek tako'. Narodna banka Srbije je prošle godine izmenila propise, pa tako banke sada moraju da najave NBS i opravdaju svako poskupljenje usluga minimum 45 dana ranije.

Takođe, prema Zakonu o platnim uslugama, banke moraju svoje klijente da obaveste najmanje dva meseca pre nego što počnu da naplaćuju usluge po novom cenovniku. To, dakle, znači da je klijentima ove banke trebalo da stigne obaveštenje, putem mejla ili SMS poruke, najkasnije 1. jula, s obzirom na to da nove cene počinju da važe 1. septembra.

