PREVOZ I SMEŠTAJ ZA SVEGA 100 €: Na more se već sada može za upola manje para, ali zato na jesen za 30% poskupljuju ovi aranžmani

Oni koji još uvek nisu, a planiraju da otputuju, mogu već krajem avgusta da računaju na smanjenje cena između 30 i 50 odsto u odnosu na one koje su bile u samoj sezoni.

Tako se destodnevni paket aranžmani mu Grčkoj mogu pronaći već za stotinak evra u šta je uključen smeštaj i prevoz do destinacije.

- To je realna cena. Moramo da znamo da agencija apartmane zakupljuje pune za prazno, da se cena formira faktički za sezonu i da kada dođu predsezona i postsezona, ti apartmani se prodaju faktički besplatno, samo se naplaćuje prevoz da bi se iskoristila sezona do kraja. To je apsolutno nešto što je trend poslednjih godina i veliki broj, pre svega starijih građana, putuje u tim terminima - objašnjava Aleksandar Seničić iz JUTE.

Prema njegovim rečima ovog leta bilo je mnogo problema sa avionskim saobraćajem i putnici su sa pravom nezadovoljni.

- Tokom sezone, ne samo u Srbiji nego u celoj Evropi, zaista je bio potpuni haos na aerodromima, i zbog malog broja ljudi koji to radi i zbog malog broja aviona koji saobraćaju. To je posledica korone i na to smo negde morali da se naviknemo - ističe Seničić.

Kaže da je, kako sezona odmiče, sve manje kašnjenja i manje problema na beogradskom aerodromu, ali je loša situacija svakako negativno uticalo na odluke ljudi da putuju avionom.

Sada, najavljuje on, počinje sezona obilaska evropskih metropola, od septembra i traje do kraja novembra.

- Puno je destinacija, biće velika ponuda, ali će cene, nažalost, biti nešto veće. Kada govorimo o avionskim aranžmanima, te cene mogu da idu i do 30 odsto više u odnosu na ono što je bilo ranijih godina, dok će putovanja autobusom biti skuplja za 10 do 15 procenata u odnosu na lane - navodi on.

kurir.rs/RTS