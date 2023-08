"MINIMALAC DA SE IZJEDNAČI S POTROŠAČKOM KORPOM" Počeli novi pregovori sindikata s Vladom! Atanacković: Nikako da se steknu uslovi

Pregovori o minimalnoj zaradi između Vlade Srbije, sindikata i poslodavaca počeli su juče, ali bez rezultata.

Sindikati su predložili da se minimalna zarada u ovoj godini koriguje i poveća na 50.000 dinara.

Pregovori bi po zakonskoj proceduri trebalo da se završe do 15. septembra, a ako se ne postigne saglasnost, minimalnu cenu rada utvrđuje država.

Kako je ranije izjavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, minimalac u 2024. godini iznosiće 400 evra.

A kolika je razlika između minimalne zarade i minimalne potrošačke korpe?

Ovim povodom, gost jutarnjeg programa Kurir televizije bio je počasni predsednik Unije poslodavaca Srbije Nebojša Atanacković.

Prvo se osvrnuo na utisak rezultata pregovora:

- Bio sam učesnik na tom prvom sastanku. Sve je bilo uobičajeno, dešavalo se manje-više isto kao i prošlih godina. Dakle, sindikati imaju svoje zahteve, a godinama imaju jedan jedinstven zahtev, a to je da treba izjednačiti minimalnu cenu rada, u mesec dana, sa mesečnom cifrom minimalne potrošačke korpe. Međutim, nikako da se steknu uslovi da bi do toga došlo. Doduše, proteklih godina je i bilo prilike, ali sada u fazi smanjivanja inflacije i očekivanja značajno manje inflacije u narednoj godini, nije toliko realno.

Potom je rekao da im je zahtev odbijen, a ovo je bio odgovor ministarstva finansija:

- Sindikalci su na jučerašnjem sastanku bili u situaciji da traže ono što je već bilo raspravljeno u maju, a to je da se u ovoj godini, za neki procenat, poveća minimalna cena rada, što je tada odbijeno. Razlog ministarstva finansija je bio da smatraju da ne postoje uslovi za to. Sindikalci kažu da je bilo neophodno da im se pošalje pismeno obrazloženje zašto njihov zahtev nije bio moguć. Ministarstvo je reklo da su oni sve to napisali u maju i da nema potrebe da se ponavljaju.

