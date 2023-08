VERNICI U HRVATSKOJ OSTALI PRAZNIH DŽEPOVA: "Za te pare mogao sam da kupim celo prase", a onda je usledio ŠOK, ovo je platio 10 €!

Hrvati su rešili da ove godine zarade i više ne biraju po čijem će džepu udariti. Društvene mreže vrve od statusa i komentara koji dokazuju da ovog leta ne prezaju ni od čega, pa su tako na hrišćanski praznik Veliku Gospojinu, iznenadili čak i hodočasnike u Sinju.

– Bili smo gladni i u sinjskom smo parku uzeli kilo i po prasetine. Čovek je satarom odvojio dva lepa komada, žena je bacila na vagu i samo kazala: "Ovo vam je 60 evra."

- Ostali smo zapanjeni. Pa zar toliko? Prošle je godine bilo 30 do 40 odsto jeftinije. Skoro sam i sam mogao da uzmem prase i ispečem ga za te pare. Ali šta ću, platio sam i otišao. I ostao praznog novčanika. Ovo je postalo zaista nenormalno, ne možeš nigde da izađeš bez 200 evra u novčaniku. Šta je ovo došlo...? – rekao je jedan stanovnik Zagore.

Ali nešto ga je još više šokiralo...

– Uzeli smo litru i litru i to nas je došlo 20 evra. Ali on je vodu platio u prodavnici 70 centi, a meni je naplatio 10 evra! I ode 80 evra u vetar. Pečenje je bilo dobro, slano taman koliko treba, odlično pečeno, ali sve je to bilo kao zlato – kaže, navodeći da je cena prasetine ove godine bila 30 do 35 evra, dok je jagnjetina koštala 40 do 45.

Ali, eto, neko je naplaćivao i više... I tako je sinjski gradski park postao kao veliki restoran na otvorenom s Mišelinovim zvezdicama.

Kaže i da ne pamti kad je bilo ovoliko sveta kao ove godine.

– Kafići su radili dan i noć, u gradu je zaista bila ludnica. Ali nisam baš video da je puno ljudi sedelo za stolovima u parku, gde se vrtelo stotine prasića i jaganjaca. Ljudima je bilo skupo – kaže ovaj Dalmatinac.

A kako je bilo prošle godine?

U Solinu je prošle godine za Malu Gospojinu kilogram janjetine stajao oko 250 kuna ili 33 evra, a kilogram prasetine 150 kuna ili 20 evra. Pa računajte...

kurir.rs/Jutarnji.rs